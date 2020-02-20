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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54

  Zebra написав:
  Tegularius написав:
  Zebra написав:Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?

Потому что они граждане этой страны.
По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?

Стихийное бедствие никак не зависит от тех, кто любит шастать по Уханям.
Поехал в Ухань - там и оставайся, пока Китай не объявит о победе над эпидемией и не снимет карантин. А так получается, из одного карантина перемещают в другую страну людей, особенно в нашу, где такого жесткого контроля не будет. Где логика? Возрастают риски. За те деньги, что организовывалось это все, можно было финансово помочь пребывающим в Ухане побыть там еще.

Повторюсь, это карантин и то, что шастунам хочется домой поскорей - это их проблемы, шастая по миру подобные риски должны брать на себя. Если я в Египте сломаю ногу, или заболею - меня что будет государство эвакуировать? Чем они лучше других?

Согласен.
Не понятно, зачем это театральное представление вообще было начинать.
Напомнило "непальский цирк с Зоряном и Шкиряком"

Тем более, украинцев никто из Уханя не выгонял, и сами они вроде не особо проявляли инициативу
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:59

Когда реальные случаи появятся - камни, палки, молитвы и ритуальные костры не помогут.
А другого у нас и нет (гимн можно спеть ещё, но это не факт, что поможет)
В этом и проблема.

Самое время ритейлу запускать "акции" и колотить бабло :) Правда тогда "Донецкое Метро" может показаться детскими шалостями. Важно не перестараться :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 21 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:00

  Мизантрóп написав:
  asti написав:И таких у нас 90%
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Героям слава


По-моему уже писал, как несколько дней назад ехал в троллейбусе, и какой-то кадр видимо в порядке шутки поставил на свой телефон, характерную китайскую мелодию для звонка.

Это надо было видеть )))
У него зазвонил телефон такой характерной китайской мелодией, и головы ВСЕХ кто был в троллейбусе так разворачиваются в сторону товарища, показалось как-то угрожающе )))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  asti написав:Потому что им поЗуй на Украину в целом - пусть хоть весь Китай сюда свезут, им важно только то, что у них в селе творится! И таких у нас 90%

99%. І нічого дивного немає, дивлячись, по телевізору, на порожні китайські мільйонники, а потім на потенційно заражених людей, з епіцентру подій.
Якщо люди не заражені, то їх можна було розмістити в Феофанії чи одеському військовому шпиталі. Якщо заражені, то в центрі райцентру з неізольованими комунікаціями, точно не можна.
Влада повинна думати головою, про наслідки, а не звичайним місцем...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02

  Schmit написав: Санжары - 80% избиратели слуг.

Если бы только Санжары...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:03

  Starikan написав:
  Schmit написав: Санжары - 80% избиратели слуг.

Если бы только Санжары...

Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из ТГ

​​Зачистка активистов «уханьского майдана»

Офис президента принял решение провести показательную зачистку руководства Львовских и Тернопольских областей, которые организовали «уханьский майдан».

Заодно будут проведены отставки в областных управлениях СБУ Галичины. Зеленский напуган «китайским восстанием».

Что, впрочем, и не удивительно: его постоянно подставляют по всем направлениям.

Тернопольская область действительно была выбрана как основная локация для размещения эвакуированных украинцев и иностранных граждан. Однако произошла преднамеренная утечка информации, чем воспользовался Петр Порошенко. Именно остатки «ботофермы» пятого президента Украины и актив экс-спикера Парубия начали гнать паническую волну «зеленая власть хочет инфицировать настоящих патриотов Украины».

План эвакуации пришлось менять на ходу. Медицинский центр Нацгвардии под Полтавой (поселок Новые Санжары) рассматривался в качестве запасного варианта.

17 февраля премьер Гончарук был с визитом в Полтаве, передавал какие-то «скорые» и провел с губернатором области переговоры по этому поводу. Тот отослал к министру внутренних дел Авакову.

После начала «уханьского майдана» в Тернопольской и Львовских областях все руководство операции по эвакуации перешло к Арсену Авакову. Он умело воспользовался ситуацией, выставив Гончарука и руководство Минздрава в роли полных профанов.

По ходу, министр даже перестарался с количеством бронетехники и личного состава Национальной гвардии, которые были брошены на усмирение бунта жителей Новых Санжар и окружающих сел. Однако психологическая атака дала свои плоды: митингующих оттеснили и разогнали, очистив проезд колонны с эвакуированными.

Одновременно заместитель министра МВД Антон Геращенко вплотную занялся созданием позитивной «картинки» для СМИ. Начал угрожать «провокаторам» уголовными делами и постить в «Фейсбуке» картинки уютных палат санатория в Новых Санжарах.

На фоне «решительных действий Авакова» правительство Гончарука выглядело просто как сборище сосунков, не способных бороться с угрозой эпидемии. Если учитывать тот факт, что отставка правительства «соросят» является уже фактически решенным вопросом (остается лишь определить дату), то дебют Авакова в роли «спасителя от короновируса» может гарантировать ему переутверждение в новом составе Кабмина. Не зависимо от того, кого определят на роль премьера.

Есть, правда, одна «проблемка»: надо молиться, чтобы среди эвакуированных не было зараженных короновирусом и чтобы не началась эпидемия. Учитывая уровень уничтоженной за шесть лет украинской медицины и полный паралич центральной исполнительной власти это самый мрачный вариант развития событий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

  Starikan написав:
  centurionus написав:Starikan
Те, що пишите Ви - маразм та лицемірство. Повторюю: там немає умов для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умов для карантину?

В Харьков везли, но был туман, аэропорт не принимал.

"Чушь, брєд", користуючись Вашою лексикою. Сіли вони в Харкові, де пройшли контроль (туман був до того). Потім їх повезли в Полтавську область. Гугл розвіє сумніви.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10

  centurionus написав:Для лицемірів повторюся.
Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).
Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.
Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.


Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Schmit написав: Санжары - 80% избиратели слуг.

Если бы только Санжары...

Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?
Мысль о том, что их вообще в данный момент эвакуировать не стоит не приходила в голову?
Что потратить 2,5 млн можно было и на условия в Китае для них? И уверен, что 99% предпочли бы остаться в Китае, чем оказаться вот тут:

http://cloud.tapatalk.com/s/5e4f9eb8e23dd/download_20200221_110945.mp4
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