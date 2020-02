Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

Starikan написав: centurionus написав: Starikan

Те, що пишите Ви - маразм та лицемірство. Повторюю: там немає умов для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умов для карантину? Те, що пишите Ви - маразм та лицемірство. Повторюю: там немає умов для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умов для карантину?

В Харьков везли, но был туман, аэропорт не принимал. В Харьков везли, но был туман, аэропорт не принимал.

"Чушь, брєд", користуючись Вашою лексикою. Сіли вони в Харкові, де пройшли контроль (туман був до того). Потім їх повезли в Полтавську область. Гугл розвіє сумніви. "Чушь, брєд", користуючись Вашою лексикою. Сіли вони в Харкові, де пройшли контроль (туман був до того). Потім їх повезли в Полтавську область. Гугл розвіє сумніви.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell