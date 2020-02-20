Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:06

Из ТГ



​​Зачистка активистов «уханьского майдана»



Офис президента принял решение провести показательную зачистку руководства Львовских и Тернопольских областей, которые организовали «уханьский майдан».



Заодно будут проведены отставки в областных управлениях СБУ Галичины. Зеленский напуган «китайским восстанием».



Что, впрочем, и не удивительно: его постоянно подставляют по всем направлениям.



Тернопольская область действительно была выбрана как основная локация для размещения эвакуированных украинцев и иностранных граждан. Однако произошла преднамеренная утечка информации, чем воспользовался Петр Порошенко. Именно остатки «ботофермы» пятого президента Украины и актив экс-спикера Парубия начали гнать паническую волну «зеленая власть хочет инфицировать настоящих патриотов Украины».



План эвакуации пришлось менять на ходу. Медицинский центр Нацгвардии под Полтавой (поселок Новые Санжары) рассматривался в качестве запасного варианта.



17 февраля премьер Гончарук был с визитом в Полтаве, передавал какие-то «скорые» и провел с губернатором области переговоры по этому поводу. Тот отослал к министру внутренних дел Авакову.



После начала «уханьского майдана» в Тернопольской и Львовских областях все руководство операции по эвакуации перешло к Арсену Авакову. Он умело воспользовался ситуацией, выставив Гончарука и руководство Минздрава в роли полных профанов.



По ходу, министр даже перестарался с количеством бронетехники и личного состава Национальной гвардии, которые были брошены на усмирение бунта жителей Новых Санжар и окружающих сел. Однако психологическая атака дала свои плоды: митингующих оттеснили и разогнали, очистив проезд колонны с эвакуированными.



Одновременно заместитель министра МВД Антон Геращенко вплотную занялся созданием позитивной «картинки» для СМИ. Начал угрожать «провокаторам» уголовными делами и постить в «Фейсбуке» картинки уютных палат санатория в Новых Санжарах.



На фоне «решительных действий Авакова» правительство Гончарука выглядело просто как сборище сосунков, не способных бороться с угрозой эпидемии. Если учитывать тот факт, что отставка правительства «соросят» является уже фактически решенным вопросом (остается лишь определить дату), то дебют Авакова в роли «спасителя от короновируса» может гарантировать ему переутверждение в новом составе Кабмина. Не зависимо от того, кого определят на роль премьера.



Есть, правда, одна «проблемка»: надо молиться, чтобы среди эвакуированных не было зараженных короновирусом и чтобы не началась эпидемия. Учитывая уровень уничтоженной за шесть лет украинской медицины и полный паралич центральной исполнительной власти это самый мрачный вариант развития событий.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.