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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 78798081 Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14 Вкладчик1234 написав: Starikan написав: Schmit написав: Санжары - 80% избиратели слуг. Санжары - 80% избиратели слуг. Если бы только Санжары... Если бы только Санжары... Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"? Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?

А почему именно П?

Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.



Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит). А почему именно П?Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит). Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Starikan написав: quote="4876311:Schmit" Санжары - 80% избиратели слуг./quote Если бы только Санжары... quote="4876311:Schmit" Санжары - 80% избиратели слуг./quote Если бы только Санжары... Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"? Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?

А почему именно П?

Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.



Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит). А почему именно П?Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит).



К глубочайшему сожалению, все было бы тоже самое+-.... От тех фамилий, что были поданы на выборы, уже ничего не зависело.

Просто декорации и речи были бы другие немного. К глубочайшему сожалению, все было бы тоже самое+-.... От тех фамилий, что были поданы на выборы, уже ничего не зависело.Просто декорации и речи были бы другие немного. Alex2007 1

Повідомлень: 2002 З нами з: 11.10.16 Подякував: 910 раз. Подякували: 784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:24 Starikan написав: А почему именно П?

Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.



Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы. А почему именно П?Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы.

Томасята зашкварились на Непале, "защитница обездоленных" на тамифлю, "хозяйственники" - вроде не шкварились, но может просто повезло, что не было "случая". Но не факт, что среагировали бы лучше.

Да и "соросята" - это естественное эволюционное развитие "реформаторов-камикадзе", "винницкой школы экономики".

Следующая "итерация" будет иметь те же качества, что и предыдущие, только ещё более концентрировано



Если предыдущие только нюхали порошок за колонной, др0чили, и только общались с "женщинами пониженной социальной отвественности", - то следующие наверняка будут долбиться в вену и устраивать групповухи (не обязательно гетеро, чтоб в тренде ) на заседаниях Рады в прямом эфире



Вы не заметили, что каждая новая Рада (и Президент) - всё веселее? Томасята зашкварились на Непале, "защитница обездоленных" на тамифлю, "хозяйственники" - вроде не шкварились, но может просто повезло, что не было "случая". Но не факт, что среагировали бы лучше.Да и "соросята" - это естественное эволюционное развитие "реформаторов-камикадзе", "винницкой школы экономики".Следующая "итерация" будет иметь те же качества, что и предыдущие, только ещё более концентрированоЕсли предыдущие только нюхали порошок за колонной, др0чили, и только общались с "женщинами пониженной социальной отвественности", - то следующие наверняка будут долбиться в вену и устраивать групповухи (не обязательно гетеро, чтоб в тренде) на заседаниях Рады в прямом эфиреВы не заметили, что каждая новая Рада (и Президент) - всё веселее? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10536 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6559 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Гончарук высоко оценил работу правительства при эвакуации больных.



Без шуток, так и сказал, правительство сработало хорошо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15288 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3958 раз. Подякували: 6084 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:29



И следующая влада не свернёт с этого пути Каждая новая влада - всё более упоротая, чем предыдущая. И каждый раз пробивает недостижимые ранее уровни дна.И следующая влада не свернёт с этого пути Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10536 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6559 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:29 centurionus написав: Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu

а при чем здесь канализация ? да кто-то там говорил что ББС ( баба бабе сказала) "канализация совмещена с водопроводом " так это звучит бредово это большая проблема отсутствия питьевой воды в селе \ городе но при чем тут коронавирус ? мало ли какой еще более страшной гадости плавает в канализации это пофиг гепатиты всех видов и так далее и тому подобное , но самый страшный коронавирус , так а зачем в канализацию нырять ?

а при чем здесь канализация ?да кто-то там говорил что ББС ( баба бабе сказала) "канализация совмещена с водопроводом " так это звучит бредово это большая проблема отсутствия питьевой воды в селе \ городе но при чем тут коронавирус ? мало ли какой еще более страшной гадости плавает в канализации это пофиг гепатиты всех видов и так далее и тому подобное , но самый страшный коронавирус , так а зачем в канализацию нырять ? С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1949 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3593 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78798081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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