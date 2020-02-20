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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Schmit написав: Санжары - 80% избиратели слуг.
Если бы только Санжары...
Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?

А почему именно П?
Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.

Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:quote="4876311:Schmit" Санжары - 80% избиратели слуг./quote Если бы только Санжары...
Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?

А почему именно П?
Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.

Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит).


К глубочайшему сожалению, все было бы тоже самое+-.... От тех фамилий, что были поданы на выборы, уже ничего не зависело. :?
Просто декорации и речи были бы другие немного.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:24

  Starikan написав:А почему именно П?
Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.

Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы.

Томасята зашкварились на Непале, "защитница обездоленных" на тамифлю, "хозяйственники" - вроде не шкварились, но может просто повезло, что не было "случая". Но не факт, что среагировали бы лучше.
Да и "соросята" - это естественное эволюционное развитие "реформаторов-камикадзе", "винницкой школы экономики".
Следующая "итерация" будет иметь те же качества, что и предыдущие, только ещё более концентрировано :)

Если предыдущие только нюхали порошок за колонной, др0чили, и только общались с "женщинами пониженной социальной отвественности", - то следующие наверняка будут долбиться в вену и устраивать групповухи (не обязательно гетеро, чтоб в тренде :) ) на заседаниях Рады в прямом эфире :)

Вы не заметили, что каждая новая Рада (и Президент) - всё веселее? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Гончарук высоко оценил работу правительства при эвакуации больных.

Без шуток, так и сказал, правительство сработало хорошо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:29

Каждая новая влада - всё более упоротая, чем предыдущая. И каждый раз пробивает недостижимые ранее уровни дна.

И следующая влада не свернёт с этого пути :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:29

  centurionus написав:
Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu

а при чем здесь канализация ? :shock: да кто-то там говорил что ББС ( баба бабе сказала) "канализация совмещена с водопроводом " так это звучит бредово это большая проблема отсутствия питьевой воды в селе \ городе но при чем тут коронавирус ? мало ли какой еще более страшной гадости плавает в канализации это пофиг гепатиты всех видов и так далее и тому подобное , но самый страшный коронавирус , так а зачем в канализацию нырять ?
Зображення
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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