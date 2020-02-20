Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?
А почему именно П? Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.
Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:quote="4876311:Schmit" Санжары - 80% избиратели слуг./quote Если бы только Санжары...
Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?
А почему именно П? Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.
Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы (когда стало понятно, кто победит).
К глубочайшему сожалению, все было бы тоже самое+-.... От тех фамилий, что были поданы на выборы, уже ничего не зависело. Просто декорации и речи были бы другие немного.
Starikan написав:А почему именно П? Были и другие кандидаты - крепкие хозяйственники, защитница обездоленных.
Но де*билы выбрали преза на велосипедике, премьера на самокатике и всю квартальную команду. Любому нормальному человеку (а я считаю таковыми всех своих знакомых и родственников) было понятно, что худшего варианта не могло быть. В крайнем случае портили бюллетень или не ходили на выборы.
Томасята зашкварились на Непале, "защитница обездоленных" на тамифлю, "хозяйственники" - вроде не шкварились, но может просто повезло, что не было "случая". Но не факт, что среагировали бы лучше. Да и "соросята" - это естественное эволюционное развитие "реформаторов-камикадзе", "винницкой школы экономики". Следующая "итерация" будет иметь те же качества, что и предыдущие, только ещё более концентрировано
Если предыдущие только нюхали порошок за колонной, др0чили, и только общались с "женщинами пониженной социальной отвественности", - то следующие наверняка будут долбиться в вену и устраивать групповухи (не обязательно гетеро, чтоб в тренде ) на заседаниях Рады в прямом эфире
Вы не заметили, что каждая новая Рада (и Президент) - всё веселее?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
а при чем здесь канализация ? да кто-то там говорил что ББС ( баба бабе сказала) "канализация совмещена с водопроводом " так это звучит бредово это большая проблема отсутствия питьевой воды в селе \ городе но при чем тут коронавирус ? мало ли какой еще более страшной гадости плавает в канализации это пофиг гепатиты всех видов и так далее и тому подобное , но самый страшный коронавирус , так а зачем в канализацию нырять ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України