freeze написав:УкрТв не само отключилось, его кто-то конкретно отключил, вряд ли это был Путин.
нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . Критическое мышление умение анализировать бы должно быть ... авторитеты в каких-то областях должны быть у человека ... что бы их слушать ..книжки еще умные доступны как никогда в интернете ..,но скачать книжку в интернете ...на то ума не хватает , а настраивать спутниковую тарелку с тюнером как-то хватает хотя подозреваю что это делает 1 человек на два-четыри села и он же сам на этой инквизиции не был , ума хватило. Повторюсь появилось два индикатора адекватности 1)отношение к кодировке ТВ 2) отношение к коронавирусу
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах. 1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку... 2) Обычные карантинные будут шастать в соседнее село за сигаретами и тд. Охране пояснят - та я быстро - туда и назад..
cheburek3 написав:Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах. 1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку... 2) Обычные карантинные будут шастать в соседнее село за сигаретами и тд. Охране пояснят - та я быстро - туда и назад..
вам не надоело писать этот бред ? При открытых границах - прилетай кто хочет - вы помешались на этих 100 человек . В случае реальной заразы - вы умрете от голода ,холода , других болячек ,мародеров . таких самых неадекватов , как вы . мало шансов умереть от вируса