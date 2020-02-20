RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:43

  freeze написав:УкрТв не само отключилось, его кто-то конкретно отключил, вряд ли это был Путин.

нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . Критическое мышление умение анализировать бы должно быть ... авторитеты в каких-то областях должны быть у человека ... что бы их слушать ..книжки еще умные доступны как никогда в интернете ..,но скачать книжку в интернете ...на то ума не хватает , а настраивать спутниковую тарелку с тюнером как-то хватает хотя подозреваю что это делает 1 человек на два-четыри села и он же сам на этой инквизиции не был , ума хватило.
Повторюсь появилось два индикатора адекватности
1)отношение к кодировке ТВ
2) отношение к коронавирусу
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах.
1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку...
2) Обычные карантинные будут шастать в соседнее село за сигаретами и тд. Охране пояснят - та я быстро - туда и назад..
cheburek3
 
Повідомлень: 316
З нами з: 13.12.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01

  cheburek3 написав:Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах.
1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку...
2) Обычные карантинные будут шастать в соседнее село за сигаретами и тд. Охране пояснят - та я быстро - туда и назад..


вам не надоело писать этот бред ?
При открытых границах - прилетай кто хочет - вы помешались на этих 100 человек .
В случае реальной заразы - вы умрете от голода ,холода , других болячек ,мародеров .
таких самых неадекватов , как вы .
мало шансов умереть от вируса
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 22.07.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, rasmus і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6796 1512588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 18:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.