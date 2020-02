Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 80818283> Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:55 Если выгребли продукты и вывезли детей, то можно представить себе уровень провокации с этими атобусами. Рассылались пугающие СМСки, уже всплывают титушки. Путлер не дремлет. hxbbgaf Повідомлень: 21381 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2155 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:43 freeze написав: УкрТв не само отключилось, его кто-то конкретно отключил, вряд ли это был Путин.

нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . Критическое мышление умение анализировать бы должно быть ... авторитеты в каких-то областях должны быть у человека ... что бы их слушать ..книжки еще умные доступны как никогда в интернете ..,но скачать книжку в интернете ...на то ума не хватает , а настраивать спутниковую тарелку с тюнером как-то хватает хотя подозреваю что это делает 1 человек на два-четыри села и он же сам на этой инквизиции не был , ума хватило.

Повторюсь появилось два индикатора адекватности

1)отношение к кодировке ТВ

2) отношение к коронавирусу нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . Критическое мышление умение анализировать бы должно быть ... авторитеты в каких-то областях должны быть у человека ... что бы их слушать ..книжки еще умные доступны как никогда в интернете ..,но скачать книжку в интернете ...на то ума не хватает , а настраивать спутниковую тарелку с тюнером как-то хватает хотя подозреваю что это делает 1 человек на два-четыри села и он же сам на этой инквизиции не был , ума хватило.Повторюсь появилось два индикатора адекватности1)отношение к кодировке ТВ2) отношение к коронавирусу С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1953 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3600 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах.

1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку...

вам не надоело писать этот бред ?

При открытых границах - прилетай кто хочет - вы помешались на этих 100 человек .

В случае реальной заразы - вы умрете от голода ,холода , других болячек ,мародеров .

таких самых неадекватов , как вы .

За Китай, Юж.Корею и Японию как-то больше уверенности, что со временем локализуют, но с Ираном у меня сомнения. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15299 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3958 раз. Подякували: 6087 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:21 swan forever написав: Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.

Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.

зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.

Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...



Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..





Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!



Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)! Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)! zРадио

Местные же говорят, что укр.тв отключено изза кодирования сигнала и смотрят они рос.тв где еще 18го начала истерию разгонять.

Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.

Ранее писали, что кодировка спутникового сигнала будет осуществляться для четырех основных медиагрупп:

1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.



Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.

А селяне и поселковые более рачительные и экономные.

Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса. Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.А селяне и поселковые более рачительные и экономные.Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15299 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3958 раз. Подякували: 6087 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:41 moldashavanin написав: cheburek3 написав: Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах.

1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку...

Повідомлень: 2482 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:43 hxbbgaf написав: Если выгребли продукты и вывезли детей, то можно представить себе уровень провокации с этими атобусами. Рассылались пугающие СМСки, уже всплывают титушки. Путлер не дремлет. Если выгребли продукты и вывезли детей, то можно представить себе уровень провокации с этими атобусами. Рассылались пугающие СМСки, уже всплывают титушки. Путлер не дремлет.

