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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:55
Если выгребли продукты и вывезли детей, то можно представить себе уровень провокации с этими атобусами. Рассылались пугающие СМСки, уже всплывают титушки. Путлер не дремлет.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:43
нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . Критическое мышление умение анализировать бы должно быть ... авторитеты в каких-то областях должны быть у человека ... что бы их слушать ..книжки еще умные доступны как никогда в интернете ..,но скачать книжку в интернете ...на то ума не хватает , а настраивать спутниковую тарелку с тюнером как-то хватает хотя подозреваю что это делает 1 человек на два-четыри села и он же сам на этой инквизиции не был , ума хватило.
Повторюсь появилось два индикатора адекватности
1)отношение к кодировке ТВ
2) отношение к коронавирусу
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Меня больше беспокоит наше головотяпство при карантинах.
1) Карантинники с температурой подумают - та у меня ж просто ОРЗ, приму парацетамол, покажу нормальную температуру, раньше вернусь к семье. Иначе - позор, поместят в какой-то бокс, друзья пол-года не будут здороваться за руку...
2) Обычные карантинные будут шастать в соседнее село за сигаретами и тд. Охране пояснят - та я быстро - туда и назад..
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01
вам не надоело писать этот бред ?
При открытых границах - прилетай кто хочет - вы помешались на этих 100 человек .
В случае реальной заразы - вы умрете от голода ,холода , других болячек ,мародеров .
таких самых неадекватов , как вы .
мало шансов умереть от вируса
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:06
Иран тоже похоже выходит из-под контроля, 4 умерших, сколько заболевших, думаю, они сами без понятия.
За Китай, Юж.Корею и Японию как-то больше уверенности, что со временем локализуют, но с Ираном у меня сомнения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:21
Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...
Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..
Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!
Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:30
Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Ранее писали, что кодировка спутникового сигнала будет осуществляться для четырех основных медиагрупп:
1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;
StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;
Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;
Медиа группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.
Возможно эти группы решили поправить свое финансовое положение, не знаю.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:38
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.
А селяне и поселковые более рачительные и экономные.
Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:41
смотрю ты у нас опытный мародер
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:43
да ладно это как говорить что в днр рай земной
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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