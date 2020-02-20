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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:44

  freeze написав:
  tumos написав:Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.


Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.
А селяне и поселковые более рачительные и экономные.
Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.


Это отдельная тема для обсуждения. ) Я писал в аспекте нагнетания страстей, возможных происков иных государств и т.д. Как я пока представляю себе - кодировка сигнала была коммерческим решением, о котором было извещено заранее.
tumos
 
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