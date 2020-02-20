Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:06

Иран тоже похоже выходит из-под контроля, 4 умерших, сколько заболевших, думаю, они сами без понятия.



За Китай, Юж.Корею и Японию как-то больше уверенности, что со временем локализуют, но с Ираном у меня сомнения.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.