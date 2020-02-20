Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:32
У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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