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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Ливан встретил вирус.

Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.

Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:32

  vetka написав:Кстати, почему не проверяют и не отправляют на карантин туристов, которые возвращаются с отдыха во Вьетнаме, Таиланде и Азии в принципе??? Почему в роли "сжечь ведьму" только эти люди из Уханя??

У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?
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