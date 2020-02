Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 80818283 Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Ливан встретил вирус.



Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным. Ливан встретил вирус.Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.

Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше... Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше...

У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння? У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?

centurionus написав: Для лицемірів повторюся.

Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).

Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.

Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм. Для лицемірів повторюся.Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми -(бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта(персонал, інші хворі тощо....).Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.



Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных. Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных.

Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.

Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.
В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі". Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні). Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик.

freeze написав: Ливан встретил вирус.

Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.



Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным. Ливан встретил вирус.Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.

Погано це. Були сподівання, що COVID-19 - сезонне явище, а до тепла вже недовго.

zРадио написав: swan forever написав: Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.

Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.

зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.

Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть. Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.



Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...



Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..





Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!



Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)! Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)!

Комуняка, тебе не пришло в голову, шо власти заботящиеся о народе могли организовать плановую эвакуацию детей и отменить демонстрацию в официальном порядке? проявить свои организационные качества по пресечению паники в деле. Уверен, что не пришло, бо комуняка и вам в реальности плевать на людей, что доказано 20-м столетием.

Фукусиму вверху привёл Типичный приёмчик партейных демагогов В Японии ничего не скрывали от населения и именно ЭТО, в первую очередь, предохраняет от паники, так как население ВЕРИТ властям (в Японии) - население совка прекрасно знало, шо комунякам веры нет.

В общем в игнор. Запрет комуняк в Украине в действии.

