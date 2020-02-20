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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:23
freeze написав:
Ливан встретил вирус.
Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.
Будемо сподіватись, що, поки він дійде до нас, вірус ослабне, а епідемія затухне, бо інакше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:32
vetka написав:
Кстати, почему не проверяют и не отправляют на карантин туристов, которые возвращаются с отдыха во Вьетнаме, Таиланде и Азии в принципе??? Почему в роли "сжечь ведьму" только эти люди из Уханя??
У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:42
tumos написав: centurionus написав:
Для лицемірів повторюся.
Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру
(бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі
(персонал, інші хворі тощо....).
Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.
Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.
Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных.
Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.
В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі". Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні). Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:46
freeze написав:
Ливан встретил вирус.
Думаю, уже очевидно, что в отличие от вируса гриппа, который имеет явную привязку к холодному времени года, новый коронавирус является круглогодичным и всепогодным.
Погано це. Були сподівання, що COVID-19 - сезонне явище, а до тепла вже недовго.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:18
zРадио написав: swan forever написав:
Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.
Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.
зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.
Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.
Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...
Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..
Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!
Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)!
Комуняка, тебе не пришло в голову, шо власти заботящиеся о народе могли организовать плановую эвакуацию детей и отменить демонстрацию в официальном порядке? проявить свои организационные качества по пресечению паники в деле. Уверен, что не пришло, бо комуняка и вам в реальности плевать на людей, что доказано 20-м столетием.
Фукусиму вверху привёл
Типичный приёмчик партейных демагогов
В Японии ничего не скрывали от населения и именно ЭТО, в первую очередь, предохраняет от паники, так как население ВЕРИТ властям (в Японии) - население совка прекрасно знало, шо комунякам веры нет.
В общем в игнор. Запрет комуняк в Украине в действии.
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