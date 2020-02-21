vetka написав:Кстати, почему не проверяют и не отправляют на карантин туристов, которые возвращаются с отдыха во Вьетнаме, Таиланде и Азии в принципе??? Почему в роли "сжечь ведьму" только эти люди из Уханя??
У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Для лицемірів повторюся. Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....). Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає. Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.
Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных.
Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю. В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі". Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні). Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
swan forever написав:Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует. Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью. зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт. Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.
Какая экспрессия, поддача... Какой проженный и умудренный опытом у нас критик завелся. Наверно, сам сделал бы лучше... ага...
Может он и спасательные операции образцового уровня назовет? Ну у этих, не-краснопузых которых. Что там - Fukushima, Deepwater Horizon, Exxon Valdez?..
Майские демонстрации - атрибут эпохи. Если бы их отменили, или даже ограничили, на слухах началась бы паника. Ты вчера увидел то же самое, только в масштабах на 3 порядка меньше!
Критикуя - предлагай (вместо навешивания ярлыков и эмоциональной беллетристики, давящей на жалость читателей)!
Комуняка, тебе не пришло в голову, шо власти заботящиеся о народе могли организовать плановую эвакуацию детей и отменить демонстрацию в официальном порядке? проявить свои организационные качества по пресечению паники в деле. Уверен, что не пришло, бо комуняка и вам в реальности плевать на людей, что доказано 20-м столетием. Фукусиму вверху привёл Типичный приёмчик партейных демагогов В Японии ничего не скрывали от населения и именно ЭТО, в первую очередь, предохраняет от паники, так как население ВЕРИТ властям (в Японии) - население совка прекрасно знало, шо комунякам веры нет. В общем в игнор. Запрет комуняк в Украине в действии.
swan forever написав:Комуняка, тебе не пришло в голову, шо власти заботящиеся о народе могли организовать плановую эвакуацию детей и отменить демонстрацию в официальном порядке?
Тролляка, а кому в голову пришло бросать камни в автобусы с эвакуированными людьми? Вот тебе и официальный порядок - ты все видел сам, но изворачиваешься.
Дозирование информации во время ЧС - это один из инструментов менеджмента. Причем здесь вообще коммунизм? Ты не параноик, случаем?!
swan forever написав:В Японии ничего не скрывали от населения и именно ЭТО, в первую очередь, предохраняет от паники, так как население ВЕРИТ властям (в Японии) - население совка прекрасно знало, шо комунякам веры нет.
Языком как помелом возить - это не расследования, конечно, читать. Английского языка такому ярому анти-коммуниста, надеюсь, хватит, чтобы осилить JAPAN is lying to the world about nuclear-ravaged Fukushima’s recovery while forcing terrified evacuees to return to their radioactive homes https://www.thesun.co.uk/news/6092789/f ... ts-scared/
PS: а насчет игнора - слился ты, пустомеля, понимая, что дискуссию поддержать, кроме клише, тебе нечем
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 21 лют, 2020 19:26, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав: УкрТв не само отключилось, его кто-то конкретно отключил, вряд ли это был Путин.
нормальные люди даже не заметили этого события, кто хотел уже давно купил за 250-500 грн Т2 приставку . Поддаваться пропаганде или нет тоже зависит от наличия мозгов , если показывать каждый день на протяжении года как негры долбятся между собой - это не будет для меня считаться нормальным ни через год ни через 150 . .... Повторюсь появилось два индикатора адекватности 1)отношение к кодировке ТВ 2) отношение к коронавирусу
Насколько я понимаю, в некоторых (во многих?) селах не ловится эфирное ТВ. Кстати, кодированием возмущены мои знакомые в Израиле, отрицательно относящиеся к путинскому режиму. Но они переходят на IPTV, это проще и дешевле.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество