vetka написав: Кстати, почему не проверяют и не отправляют на карантин туристов, которые возвращаются с отдыха во Вьетнаме, Таиланде и Азии в принципе??? Почему в роли "сжечь ведьму" только эти люди из Уханя??

У "дрємучих", як ви писали, новосанжарців клепки більше... Мабуть, тому що ризик зараження там, в Ухані/Хубей, набагато більший: орієнтовно 1100 випадків за межами Китаю проти 63 000 випадків в провінції Хубей(реєструють вони там не все, як повідомляли). Логіка досяжна для розуміння?

