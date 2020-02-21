swan forever написав:

Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.