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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:04
freeze написав: tumos написав:
Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.
А селяне и поселковые более рачительные и экономные.
Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.
Приставку купить можно. А дальше? постоянно приплачивать за абонплату? еще одна категория льготников?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:05
freeze написав:
Диагностирован первый случай повторного заболевания коронавирусом в Китае.
А вот это тревожный сигнал. Получается, что у переболевшего формируется очень краткосрочный иммунитет и вирус может ходить по кругу, пока не сделает свое черное дело. Таким образом, если не предпринимать карантинных мер, эпидемия может продолжаться непрерывно и бесконечно.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:19
centurionus написав:
Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.
Действительно. В наших реалиях надо радоваться тому, что скорая вообще приедет.
centurionus написав:
В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі".
Если рассматривать обычную скорую как работающее АМТ, не вижу препятствий к доставке пациента.
centurionus написав:
Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні).
Минус здравоохранению Украины, плюс здравоохранению СССР.
Хочу обратить Ваше внимание, что в приведенном случае не шла речь об эпидемии. Только об одном заболевшем человеке. Наверное при эпидемии задействуют все возможные ресурсы.
centurionus написав:
Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик.
На мой взгляд этот абзац можно обсуждать после ознакомления с инструкциями, регламентами, протоколами Минздрава по доставке инфекционных больных скорой помощью. Допустима ли доставка инфекционных больных "обычной" скорой, в каких случаях. Но на бытовом уровне понятно, что после перевозки больного с инфекцией салон и возможно сотрудники должны пройти процедуру дезинфекции.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:26
В Италии +16 за день в разных регионах. Всего 19 (до сегодня было 3 долгое время).
2 городка на карантине. Официалы употребляют слова "чрезвычайная ситуация".
В Иране люди погибают изза отсутствия мест в реанимациях:(
А Турция не прекратила с ними авиасообщение, по прибытию будут мерять температурку, смотреть нет ли симптомов и отпускать
Южная Корея +100 за день (всего 204)
Но это всего лишь грипп, расходимся.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59
Corpocrator
Приветствую.
Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового?
Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..
Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44
vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием
В принципе любые кортикостериоды являются симптоматическими средствами лечения при любых воспалительных заболеваниях, в нашем случае воспаления легких.
Они вирус не лечат, но эффективно снимают воспалительный отек. И дают шанс и время организму самому бороться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59
vladislavlvov написав:
Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..
На трансляции из Санжаровки вчера одно тело верещало, что "его дочка прилетела из Италии, и не хочет в Украине заразиться"
Будет очень забавно, если вирус завезут санжаровские "дупомои" из Италии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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