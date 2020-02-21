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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:04

  freeze написав:
  tumos написав:Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.
А селяне и поселковые более рачительные и экономные.
Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.

Приставку купить можно. А дальше? постоянно приплачивать за абонплату? еще одна категория льготников?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:05

  freeze написав:Диагностирован первый случай повторного заболевания коронавирусом в Китае.

А вот это тревожный сигнал. Получается, что у переболевшего формируется очень краткосрочный иммунитет и вирус может ходить по кругу, пока не сделает свое черное дело. Таким образом, если не предпринимать карантинных мер, эпидемия может продолжаться непрерывно и бесконечно.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:19

  centurionus написав:Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.

Действительно. В наших реалиях надо радоваться тому, что скорая вообще приедет.
  centurionus написав:В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі".

Если рассматривать обычную скорую как работающее АМТ, не вижу препятствий к доставке пациента.
  centurionus написав:Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні).

Минус здравоохранению Украины, плюс здравоохранению СССР.
Хочу обратить Ваше внимание, что в приведенном случае не шла речь об эпидемии. Только об одном заболевшем человеке. Наверное при эпидемии задействуют все возможные ресурсы.
  centurionus написав:Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик. :roll:

На мой взгляд этот абзац можно обсуждать после ознакомления с инструкциями, регламентами, протоколами Минздрава по доставке инфекционных больных скорой помощью. Допустима ли доставка инфекционных больных "обычной" скорой, в каких случаях. Но на бытовом уровне понятно, что после перевозки больного с инфекцией салон и возможно сотрудники должны пройти процедуру дезинфекции.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Италии +16 за день в разных регионах. Всего 19 (до сегодня было 3 долгое время).
2 городка на карантине. Официалы употребляют слова "чрезвычайная ситуация".

В Иране люди погибают изза отсутствия мест в реанимациях:(
А Турция не прекратила с ними авиасообщение, по прибытию будут мерять температурку, смотреть нет ли симптомов и отпускать

Южная Корея +100 за день (всего 204)

Но это всего лишь грипп, расходимся.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59

Corpocrator
Приветствую.
Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового?
Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..
Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием


В принципе любые кортикостериоды являются симптоматическими средствами лечения при любых воспалительных заболеваниях, в нашем случае воспаления легких.
Они вирус не лечат, но эффективно снимают воспалительный отек. И дают шанс и время организму самому бороться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59

  vladislavlvov написав:Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..

На трансляции из Санжаровки вчера одно тело верещало, что "его дочка прилетела из Италии, и не хочет в Украине заразиться" :)

Будет очень забавно, если вирус завезут санжаровские "дупомои" из Италии :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израиль встретил вирус.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

доказано что есть безсимптомные носители с большими сроками возникновения симптоматики
к примеру в семье из 5 человек один позаражал всех и только на 18 день показал какие то симптомы.. хотя где то видел что чем дольше возникает симптоматика тем сильнее потом осложнения..

Зображення

по Италии из 8 случаев 5 медиков..А наши даже пока даже масок не носят..не говоря о респираторах..

О главном: неделю назад читал на китайском форуме как продлить жизнь масок и дорогих респираторов.. в микроволновку(темп +70 на 20 минут +стакан воды туда рядом.. )
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:45

  Вкладчик1234 написав:
  vladislavlvov написав:Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..

На трансляции из Санжаровки вчера одно тело верещало, что "его дочка прилетела из Италии, и не хочет в Украине заразиться" :)

Будет очень забавно, если вирус завезут санжаровские "дупомои" из Италии :)

Теперь если вирус обнаружиться в Полтавской или прилегающих областях, СМИ все спишут на уханьцев, а на власть обрушится мощнейшая критика.
Schmit
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