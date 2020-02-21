tumos написав:Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку. А селяне и поселковые более рачительные и экономные. Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.
Приставку купить можно. А дальше? постоянно приплачивать за абонплату? еще одна категория льготников?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:Диагностирован первый случай повторного заболевания коронавирусом в Китае.
А вот это тревожный сигнал. Получается, что у переболевшего формируется очень краткосрочный иммунитет и вирус может ходить по кругу, пока не сделает свое черное дело. Таким образом, если не предпринимать карантинных мер, эпидемия может продолжаться непрерывно и бесконечно.
centurionus написав:Не варто порівнювати СРСР та нинішні реалії, думаю.
Действительно. В наших реалиях надо радоваться тому, что скорая вообще приедет.
centurionus написав:В інфекційне відділення можуть доставляти звичайні "швидкі".
Если рассматривать обычную скорую как работающее АМТ, не вижу препятствий к доставке пациента.
centurionus написав:Інших в Полтаві, мабуть, немає (як і по Україні).
Минус здравоохранению Украины, плюс здравоохранению СССР. Хочу обратить Ваше внимание, что в приведенном случае не шла речь об эпидемии. Только об одном заболевшем человеке. Наверное при эпидемии задействуют все возможные ресурсы.
centurionus написав:Проблема в іншому: ніхто не забезпечить працівників "швидкої" відповідним спорядженням (запропонують купити десь самотужки) та не проведуть обробку салону ("купіть самі десь препарати"). Є передчуття, що "швидка" несподівано зламається десь дорогою, прямуючи на такий виклик.
На мой взгляд этот абзац можно обсуждать после ознакомления с инструкциями, регламентами, протоколами Минздрава по доставке инфекционных больных скорой помощью. Допустима ли доставка инфекционных больных "обычной" скорой, в каких случаях. Но на бытовом уровне понятно, что после перевозки больного с инфекцией салон и возможно сотрудники должны пройти процедуру дезинфекции.
Corpocrator Приветствую. Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового? Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием.. Итальянские города на карантине.. Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..
vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием
В принципе любые кортикостериоды являются симптоматическими средствами лечения при любых воспалительных заболеваниях, в нашем случае воспаления легких. Они вирус не лечат, но эффективно снимают воспалительный отек. И дают шанс и время организму самому бороться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
доказано что есть безсимптомные носители с большими сроками возникновения симптоматики к примеру в семье из 5 человек один позаражал всех и только на 18 день показал какие то симптомы.. хотя где то видел что чем дольше возникает симптоматика тем сильнее потом осложнения..
по Италии из 8 случаев 5 медиков..А наши даже пока даже масок не носят..не говоря о респираторах..
О главном: неделю назад читал на китайском форуме как продлить жизнь масок и дорогих респираторов.. в микроволновку(темп +70 на 20 минут +стакан воды туда рядом.. )