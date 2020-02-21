Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:33

доказано что есть безсимптомные носители с большими сроками возникновения симптоматикик примеру в семье из 5 человек один позаражал всех и только на 18 день показал какие то симптомы.. хотя где то видел что чем дольше возникает симптоматика тем сильнее потом осложнения..по Италии из 8 случаев 5 медиков..А наши даже пока даже масок не носят..не говоря о респираторах..О главном: неделю назад читал на китайском форуме как продлить жизнь масок и дорогих респираторов.. в микроволновку(темп +70 на 20 минут +стакан воды туда рядом.. )