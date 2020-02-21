vladislavlvov написав:
Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..
При проблемах с дыханием в большинстве случаев показано использовать топические глюкокортикоиды (будесонид), а не системные (преднизолон, дексаметазон). Последние имеют кучу побочек, да и принцип их действия основан на сильном угнетении иммунитета, что при вирусной инфекции вряд ли будет полезным.
В любом случае с этим классом препаратов в самолечение лучше не играть - их назначают в стационарах, потому что нужен регулярный контроль биохимии.