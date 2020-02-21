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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:46

freeze
они первыми закрыли авиасообщение.. тут уж просто не повезло
плохо отследили пассажиров в Японии с лайнера..
штаты сразу сказали для всех кто вышел еще 15 дней карантина..и только тогда снова в Штаты..
я думаю мы будем наблюдать что то покруче великой депрессии..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:40

  vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..


При проблемах с дыханием в большинстве случаев показано использовать топические глюкокортикоиды (будесонид), а не системные (преднизолон, дексаметазон). Последние имеют кучу побочек, да и принцип их действия основан на сильном угнетении иммунитета, что при вирусной инфекции вряд ли будет полезным.

В любом случае с этим классом препаратов в самолечение лучше не играть - их назначают в стационарах, потому что нужен регулярный контроль биохимии.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первый умерший в Италии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 82838485
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