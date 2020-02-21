freeze они первыми закрыли авиасообщение.. тут уж просто не повезло плохо отследили пассажиров в Японии с лайнера.. штаты сразу сказали для всех кто вышел еще 15 дней карантина..и только тогда снова в Штаты.. я думаю мы будем наблюдать что то покруче великой депрессии..
vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..
При проблемах с дыханием в большинстве случаев показано использовать топические глюкокортикоиды (будесонид), а не системные (преднизолон, дексаметазон). Последние имеют кучу побочек, да и принцип их действия основан на сильном угнетении иммунитета, что при вирусной инфекции вряд ли будет полезным.
В любом случае с этим классом препаратов в самолечение лучше не играть - их назначают в стационарах, потому что нужен регулярный контроль биохимии.
vladislavlvov написав:Corpocrator Приветствую. Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового? Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием.. Итальянские города на карантине.. Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..
Препарат Фавейлавей, что за зверь хз.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019.
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.
В этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.
Как отмечает The Bell, в последнем случае речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата арбидол.
В Италии ограничительные меры с вечера косаются уже 10 муниципалитетов в Ломбардии с населением в 50.000+.
США таки вывезли своих 300 уханьцев с лайнера, госдеп и трамп победили рационалистов из МОЗ.
"This new virus represents a tremendous public health threat," she said. "We are now taking and will continue to take unprecedented, aggressive action to reduce the impact of this virus" Dr. Nancy Messonnier(director of the CDC's National Center for Immunization and Respiratory Diseases) На Гаваях, откуда вернулись некоторые заболевшие японцы, никто никого не тестирует, бо нет тест-наборов. И вдруг оказалось, что целых 3(ТРИ) штата могут проводить тестирование локально, в то время как тест-наборы вроде как были готовы для всей страны еще 2 недели назад. https://twitter.com/kevinpurcell/status ... 11584?s=20
В Иране эпицентр вспышки - город Кум, священный город шиитов, типа Мекки и Медины, огромным количеством паломников отовсюду. Большинство диагностированных - высокопоставленные люди, тестирование дорогое. Глава их МОЗ так обьяснил столь позднюю публикацию данных о вспышке: "тесты мы и раньше делали, но поскольку заболевшие заграницу не ездили мы и не публиковали" (sic!) https://mobile.twitter.com/IranIntlbrk/ ... 2413365261 Но, как оказалось, это не вина тупых иранцев или политики замалчивания, а следствие действующих рекомендаций ВОЗ по критериям диагностики относительно короновируса: международные поездки или контакт с другими известным случаем. Теми же критериями руководствуются большинство стран, в т.ч США. И эти критерии для "вспышки" одни, а для "эпидемии" другие. Но тут же неЭпидемия, ага
Ещё 142 зараженных в Корее и там ситуация стрёмная, как в кино: Очаг эпидемии скрытная "церковь"/секта/культ(Синчхонджи - местного религиозного движения, основанного Ли Ман Хи, которого прихожане считают "мессией"),
Один из последних подтвержденных в Сеуле - только вернулся из группового тура в Израиль
В саудовской аравии на выходных будет проходить встреча глав центробанков, министров финансов и экономики стран G20. На повестке надвигающийся "шторм" в связи с коронавирусом, будут решать как кризис переживать (конспирология: или завершать глобальнцю финансовую реформу)
Напомню: всего месяц назад, 22 января в Китае было 543 кейса и 17 смертей.
Но, это "всего лишь грипп", а "грипп как известно убивает больше" (интересно как уживаются эти 2 сентенции в голове отрицальщиков)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 22 лют, 2020 06:27, всього редагувалось 3 разів.