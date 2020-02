Додано: Суб 22 лют, 2020 04:49

vladislavlvov написав: Corpocrator

Приветствую.

Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового?

Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..

Итальянские города на карантине..

Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками.. Приветствую.Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового?Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..Итальянские города на карантине..Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..

Препарат Фавейлавей, что за зверь хз.Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019.(Перевод гугл транслейтом, если не открывается - то через ВПН, меня туда уже недели не пускает по простому)Еще есть такое:(английская версия там с пометкой Африка)Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавирусаКитайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.В этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.Как отмечает The Bell, в последнем случае речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата арбидол.В Италии ограничительные меры с вечера косаются уже 10 муниципалитетов в Ломбардии с населением в 50.000+.США таки вывезли своих 300 уханьцев с лайнера, госдеп и трамп победили рационалистов из МОЗ."This new virus represents a tremendous public health threat," she said. "We are now taking and will continue to take unprecedented, aggressive action to reduce the impact of this virus"Dr. Nancy Messonnier(director of the CDC's National Center for Immunization and Respiratory Diseases)На Гаваях, откуда вернулись некоторые заболевшие японцы, никто никого не тестирует, бо нет тест-наборов.И вдруг оказалось, что целых 3(ТРИ) штата могут проводить тестирование локально, в то время как тест-наборы вроде как были готовы для всей страны еще 2 недели назад.В Иране эпицентр вспышки - город Кум, священный город шиитов, типа Мекки и Медины, огромным количеством паломников отовсюду.Большинство диагностированных - высокопоставленные люди, тестирование дорогое. Глава их МОЗ так обьяснил столь позднюю публикацию данных о вспышке: "тесты мы и раньше делали, но поскольку заболевшие заграницу не ездили мы и не публиковали" (sic!)Но, как оказалось, это не вина тупых иранцев или политики замалчивания, а следствие действующих рекомендаций ВОЗ по критериям диагностики относительно короновируса: международные поездки или контакт с другими известным случаем. Теми же критериями руководствуются большинство стран, в т.ч США. И эти критерии для "вспышки" одни, а для "эпидемии" другие. Но тут же неЭпидемия, агаЕщё 142 зараженных в Корее и там ситуация стрёмная, как в кино:Очаг эпидемии скрытная "церковь"/секта/культ(Синчхонджи - местного религиозного движения, основанного Ли Ман Хи, которого прихожане считают "мессией"),несколько сотен её участников власти пытаются разыскать для тестирования и карантина, но найти удалось немногих. Такое ощущение, что сектанты решили специально распространить вирус. Первая больная(пациент #31), которая "накашляла" на похоронах одного из основателей секты, вероятно знала о своем диагнозе и сознательно посещала массовые мероприятия.Тут есть подробнее про секту:Один из последних подтвержденных в Сеуле - только вернулся из группового тура в ИзраильВ саудовской аравии на выходных будет проходить встреча глав центробанков, министров финансов и экономики стран G20. На повестке надвигающийся "шторм" в связи с коронавирусом, будут решать как кризис переживать (конспирология: или завершать глобальнцю финансовую реформу)Напомню: всего месяц назад, 22 января в Китае было 543 кейса и 17 смертей.Но, это "всего лишь грипп", а "грипп как известно убивает больше"(интересно как уживаются эти 2 сентенции в голове отрицальщиков)