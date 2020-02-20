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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83848586>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:46

freeze
они первыми закрыли авиасообщение.. тут уж просто не повезло
плохо отследили пассажиров в Японии с лайнера..
штаты сразу сказали для всех кто вышел еще 15 дней карантина..и только тогда снова в Штаты..
я думаю мы будем наблюдать что то покруче великой депрессии..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:40

  vladislavlvov написав:Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..


При проблемах с дыханием в большинстве случаев показано использовать топические глюкокортикоиды (будесонид), а не системные (преднизолон, дексаметазон). Последние имеют кучу побочек, да и принцип их действия основан на сильном угнетении иммунитета, что при вирусной инфекции вряд ли будет полезным.

В любом случае с этим классом препаратов в самолечение лучше не играть - их назначают в стационарах, потому что нужен регулярный контроль биохимии.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первый умерший в Италии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:неделю назад читал на китайском форуме как продлить жизнь масок и дорогих респираторов.. в микроволновку(темп +70 на 20 минут +стакан воды туда рядом.. )
и как это понимать, какая температура в микроволновке? И зачем так долго :?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 04:49

  vladislavlvov написав:Corpocrator
Приветствую.
Есть какая информация за последние дни по новому китайскому средству по лечению вируса? Его запустили в производство без исследования. Не под рукой название. По протоколам лечения может есть что нового?
Читал еще неделю назад простой Дексаметазон от аллергии снижает сильно летальность при проблемах с дыханием..
Итальянские города на карантине..
Это все.. Сколько там наших шастает туда назад каждый день бусиками..


Препарат Фавейлавей, что за зверь хз.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019.

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7652m/2020 ... 37e9.shtml
(Перевод гугл транслейтом, если не открывается - то через ВПН, меня туда уже недели не пускает по простому)

Еще есть такое:
http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/
(английская версия там с пометкой Африка)

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.

В этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.

Как отмечает The Bell, в последнем случае речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата арбидол.

В Италии ограничительные меры с вечера косаются уже 10 муниципалитетов в Ломбардии с населением в 50.000+.

США таки вывезли своих 300 уханьцев с лайнера, госдеп и трамп победили рационалистов из МОЗ.

"This new virus represents a tremendous public health threat," she said. "We are now taking and will continue to take unprecedented, aggressive action to reduce the impact of this virus"
Dr. Nancy Messonnier(director of the CDC's National Center for Immunization and Respiratory Diseases)
На Гаваях, откуда вернулись некоторые заболевшие японцы, никто никого не тестирует, бо нет тест-наборов.
И вдруг оказалось, что целых 3(ТРИ) штата могут проводить тестирование локально, в то время как тест-наборы вроде как были готовы для всей страны еще 2 недели назад.
https://twitter.com/kevinpurcell/status ... 11584?s=20

В Иране эпицентр вспышки - город Кум, священный город шиитов, типа Мекки и Медины, огромным количеством паломников отовсюду.
Большинство диагностированных - высокопоставленные люди, тестирование дорогое. Глава их МОЗ так обьяснил столь позднюю публикацию данных о вспышке: "тесты мы и раньше делали, но поскольку заболевшие заграницу не ездили мы и не публиковали" (sic!)
https://mobile.twitter.com/IranIntlbrk/ ... 2413365261
Но, как оказалось, это не вина тупых иранцев или политики замалчивания, а следствие действующих рекомендаций ВОЗ по критериям диагностики относительно короновируса: международные поездки или контакт с другими известным случаем. Теми же критериями руководствуются большинство стран, в т.ч США. И эти критерии для "вспышки" одни, а для "эпидемии" другие. Но тут же неЭпидемия, ага


Ещё 142 зараженных в Корее и там ситуация стрёмная, как в кино:
Очаг эпидемии скрытная "церковь"/секта/культ(Синчхонджи - местного религиозного движения, основанного Ли Ман Хи, которого прихожане считают "мессией"),

несколько сотен её участников власти пытаются разыскать для тестирования и карантина, но найти удалось немногих. Такое ощущение, что сектанты решили специально распространить вирус. Первая больная(пациент #31), которая "накашляла" на похоронах одного из основателей секты, вероятно знала о своем диагнозе и сознательно посещала массовые мероприятия.
Тут есть подробнее про секту:
https://www.bbc.com/russian/amp/news-51573821
https://meduza.io/amp/feature/2020/02/2 ... usa-v-mire

Один из последних подтвержденных в Сеуле - только вернулся из группового тура в Израиль

В саудовской аравии на выходных будет проходить встреча глав центробанков, министров финансов и экономики стран G20. На повестке надвигающийся "шторм" в связи с коронавирусом, будут решать как кризис переживать (конспирология: или завершать глобальнцю финансовую реформу)

Напомню: всего месяц назад, 22 января в Китае было 543 кейса и 17 смертей.


Но, это "всего лишь грипп", а "грипп как известно убивает больше"
(интересно как уживаются эти 2 сентенции в голове отрицальщиков)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 22 лют, 2020 06:27, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 06:01

  freeze написав:Первый умерший в Италии.

А в вольном городе Одессе - 0
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 07:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:Первый умерший в Италии.

А в вольном городе Одессе - 0
В вольном городе Одессе (и не только) уже давно и обычный грипп записывают как ОРВИ...
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:Первый умерший в Италии.

А в вольном городе Одессе - 0


Все не так как нам кажется (с)

Не могу вставить видео из ТГ

ТГ Ху..я Одесса 20.02.20

Умер мужик на Привозе, пишут, что причина неизвестна, просто шел и упал
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:17

Симптомы коронавируса могут проявиться и после 14-дневного карантина, сообщили китайские СМИ. Так, у жителя провинции Хубэй они были выявлены только через 27 дней.

Недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились через 38 дней.

По памяти достоверные заболевшие есть в Израиле, Японии, которые заболели после якобы успешного 14-дневного карантина.

По поводу арбидола.
Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.
Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)

Ранее «Абидол» уже включался в лечебные планы в комбинации с другими препаратами. Тогда китайские врачи также сообщали о его высоких противовирусных показателях. Одновременно с этим в ряде СМИ прошла ошибочная информация, что речь якобы идет о российском лекарстве «Арбидол».
https://lenta.ru/news/2020/02/19/abidol/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Умер мужик на Привозе, пишут, что причина неизвестна, просто шел и упал
просто мотор отказал
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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