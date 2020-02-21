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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53

Согласно недавнему отчету Министерства торговли, экономика Китая работает только на 55% своей мощности.

туризм по всей Азии застопорился, судя по средним данным о прибытии посетителей из Гонконга, которые сократились до менее чем 3 000 путешественников в день и сравниваются с прошлогодним показателем в 200 000 человек в день.

В свою очередь, Сон Сяову, китайский экономист и советник по государственной политике, заявил, что Китаю, возможно, придется скорректировать свою цель роста ВВП на 2020 год, поскольку рост в первом квартале может снизиться до 3%.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:Умер мужик на Привозе, пишут, что причина неизвестна, просто шел и упал
просто мотор отказал



Может быть, но прямо как на видео у топик стартера ветки на первой странице, падал так же.

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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:07

Мизантрóп
очень много людей просто умирают вот так упав.. так что не факт..
сегодня суббота давайте попробуем поискать позитив какой-то? ведь он есть же..
если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:20

  vladislavlvov написав:давайте попробуем поискать позитив какой-то? ведь он есть же..


Сразу вспомнил давний анекдот - Красиво ушла бабуля ! :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 83848586
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