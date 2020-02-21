Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53

Согласно недавнему отчету Министерства торговли, экономика Китая работает только на 55% своей мощности.



туризм по всей Азии застопорился, судя по средним данным о прибытии посетителей из Гонконга, которые сократились до менее чем 3 000 путешественников в день и сравниваются с прошлогодним показателем в 200 000 человек в день.



В свою очередь, Сон Сяову, китайский экономист и советник по государственной политике, заявил, что Китаю, возможно, придется скорректировать свою цель роста ВВП на 2020 год, поскольку рост в первом квартале может снизиться до 3%.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.