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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 84858687>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53

Согласно недавнему отчету Министерства торговли, экономика Китая работает только на 55% своей мощности.

туризм по всей Азии застопорился, судя по средним данным о прибытии посетителей из Гонконга, которые сократились до менее чем 3 000 путешественников в день и сравниваются с прошлогодним показателем в 200 000 человек в день.

В свою очередь, Сон Сяову, китайский экономист и советник по государственной политике, заявил, что Китаю, возможно, придется скорректировать свою цель роста ВВП на 2020 год, поскольку рост в первом квартале может снизиться до 3%.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:Умер мужик на Привозе, пишут, что причина неизвестна, просто шел и упал
просто мотор отказал



Может быть, но прямо как на видео у топик стартера ветки на первой странице, падал так же.

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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:07

Мизантрóп
очень много людей просто умирают вот так упав.. так что не факт..
сегодня суббота давайте попробуем поискать позитив какой-то? ведь он есть же..
если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:20

  vladislavlvov написав:давайте попробуем поискать позитив какой-то? ведь он есть же..


Сразу вспомнил давний анекдот - Красиво ушла бабуля ! :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:26

  vladislavlvov написав:если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..


За Японию и Юж.Корею я не переживаю, там "карательная медицина" как в Китае, который справится с эпидемией. 10 лет тюрьмы за скрытые симптомы, дубинкой по голове за хождение без маски и тд.
А вот Италия - это слюнявая демократия, есть подозрения, что они с такой либеральщиной не справятся. Кстати итальянские газеты сегодня просто взорвались новостями про эпидемию, вся Италия только и перетирает эту тему, но пока паники нет и шины не жгут, камни не кидают.
И с Ираном будут очевидные проблемы. Это 100 процентов. Оттуда перекинется на Таджикистаны и тд в Средней Азии, а там нет медицины никакой.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..

В Китае дисциплина, всеобщий карантин и масочный режим, потому у них все скоро пойдет на поправку. А вот в мире все только начинается. Пока все расслаблены, никто масок не одевает, спокойно посещают массовые мероприятия, используют общественный транспорт. "Ведь это очередной грипп, смертность небольшая, такое мы уже проходили".
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати итальянские газеты сегодня просто взорвались новостями про эпидемию, вся Италия только и перетирает эту тему, но пока паники нет и шины не жгут, камни не кидают.

Це тому, що в них не було двох навчальних Майданів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По поводу арбидола.
Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.
Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
нашел и такое :roll: https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.

хлорохинфосфат - Раньше был ДЕЛАГІЛ(DELAGIL®)
Склад:
діюча речовина:
chloroquine;
1 таблетка містить хлорохіну фосфату 250 мг;
Сейчас у нас нет регистрации подобного действующего вещества, есть близкие аналоги, по АТС кодам (P01BA - Амінохіноліни), но у них другое действующее вещество - 1 таблетка містить гідроксихлорохіну сульфату 200 мг
По остальным информации пока найти не удалось

"На самом деле «Абидол» тут вообще ни при чем. Препарат под названием «Абидол» — это индийский дженерик трамадола — синтетического опиата, используемого для обезболивания. Лечить им коронавирус, конечно, приятно, но бесполезно. О чем в Китае, несомненно, знают."
https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:51

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:По поводу арбидола.
Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.
Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
нашел и такое :roll: https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/


))) Так абидол это возможно трамадол ?)))

Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов.
А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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