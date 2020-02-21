Согласно недавнему отчету Министерства торговли, экономика Китая работает только на 55% своей мощности.
туризм по всей Азии застопорился, судя по средним данным о прибытии посетителей из Гонконга, которые сократились до менее чем 3 000 путешественников в день и сравниваются с прошлогодним показателем в 200 000 человек в день.
В свою очередь, Сон Сяову, китайский экономист и советник по государственной политике, заявил, что Китаю, возможно, придется скорректировать свою цель роста ВВП на 2020 год, поскольку рост в первом квартале может снизиться до 3%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Мизантрóп очень много людей просто умирают вот так упав.. так что не факт.. сегодня суббота давайте попробуем поискать позитив какой-то? ведь он есть же.. если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..
vladislavlvov написав:если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..
За Японию и Юж.Корею я не переживаю, там "карательная медицина" как в Китае, который справится с эпидемией. 10 лет тюрьмы за скрытые симптомы, дубинкой по голове за хождение без маски и тд. А вот Италия - это слюнявая демократия, есть подозрения, что они с такой либеральщиной не справятся. Кстати итальянские газеты сегодня просто взорвались новостями про эпидемию, вся Италия только и перетирает эту тему, но пока паники нет и шины не жгут, камни не кидают. И с Ираном будут очевидные проблемы. Это 100 процентов. Оттуда перекинется на Таджикистаны и тд в Средней Азии, а там нет медицины никакой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vladislavlvov написав:если не смотреть на Италию, Японию и Южную Корею в Китае очень позитивная статистика..
В Китае дисциплина, всеобщий карантин и масочный режим, потому у них все скоро пойдет на поправку. А вот в мире все только начинается. Пока все расслаблены, никто масок не одевает, спокойно посещают массовые мероприятия, используют общественный транспорт. "Ведь это очередной грипп, смертность небольшая, такое мы уже проходили".
freeze написав:По поводу арбидола. Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол. Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
Corpocrator написав:этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.
хлорохинфосфат - Раньше был ДЕЛАГІЛ(DELAGIL®) Склад: діюча речовина: chloroquine; 1 таблетка містить хлорохіну фосфату 250 мг; Сейчас у нас нет регистрации подобного действующего вещества, есть близкие аналоги, по АТС кодам (P01BA - Амінохіноліни), но у них другое действующее вещество - 1 таблетка містить гідроксихлорохіну сульфату 200 мг По остальным информации пока найти не удалось
"На самом деле «Абидол» тут вообще ни при чем. Препарат под названием «Абидол» — это индийский дженерик трамадола — синтетического опиата, используемого для обезболивания. Лечить им коронавирус, конечно, приятно, но бесполезно. О чем в Китае, несомненно, знают." https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/
freeze написав:По поводу арбидола. Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол. Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов. А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.