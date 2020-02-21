freeze написав:По поводу арбидола. Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол. Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов. А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.
Заметьте, случаев коронавируса не обнаружено в Украине. Значит все излечились
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать?
Если этого юного соросёнка не уволят с должности министра здравоохранения, она явно не обладает никаким объемом знаний по медицине, напомним, что это юрист по образованию, из когорты эффективных менеджеров, то быть проблемам, это точно.
Я хоть и не согласен с реформами Супрун, но та хоть понимала основы медицины, эпидемиологии, профилактики. Тот же доктор Комаровский свободен, его ролики про коронавирус набирают миллионы просмотров, инфекционист с многолетним скажем, понимает как работает медицина изнутри.
Но ведь эти дятлы даже если заменят девушку на посту министра, то опять назначат кого-то невменяемого неизвестного идиота, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.