Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 84858687 Додано: Суб 22 лют, 2020 10:58 freeze написав: Мизантрóп написав: freeze написав: По поводу арбидола.

Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.

Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд) По поводу арбидола.Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд) нашел и такое https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/ нашел и такое



))) Так абидол это возможно трамадол ?)))



Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов.

А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки. ))) Так абидол это возможно трамадол ?)))Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов.А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.

Заметьте, случаев коронавируса не обнаружено в Украине.

Значит все излечились Заметьте, случаев коронавируса не обнаружено в Украине.Значит все излечились Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10545 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6561 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:10

Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 964 З нами з: 07.10.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:17 centurionus написав: Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.

Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.

Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать? Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать? _Mykola_ Повідомлень: 3616 З нами з: 09.02.09 Подякував: 519 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:20



http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=353053&contSeq=353053&board_id=&gubun=ALL В южной Корее вчера было зафиксировано 204 зараженных , сегодня уже 433... prilepskiy

Повідомлень: 22 З нами з: 25.05.16 Подякував: 3 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:35 _Mykola_ написав: centurionus написав: Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.

Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.

Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать? Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать?



Если этого юного соросёнка не уволят с должности министра здравоохранения, она явно не обладает никаким объемом знаний по медицине, напомним, что это юрист по образованию, из когорты эффективных менеджеров, то быть проблемам, это точно.



Я хоть и не согласен с реформами Супрун, но та хоть понимала основы медицины, эпидемиологии, профилактики.

Тот же доктор Комаровский свободен, его ролики про коронавирус набирают миллионы просмотров, инфекционист с многолетним скажем, понимает как работает медицина изнутри.



Но ведь эти дятлы даже если заменят девушку на посту министра, то опять назначат кого-то невменяемого неизвестного идиота, имхо. Если этого юного соросёнка не уволят с должности министра здравоохранения, она явно не обладает никаким объемом знаний по медицине, напомним, что это юрист по образованию, из когорты эффективных менеджеров, то быть проблемам, это точно.Я хоть и не согласен с реформами Супрун, но та хоть понимала основы медицины, эпидемиологии, профилактики.Тот же доктор Комаровский свободен, его ролики про коронавирус набирают миллионы просмотров, инфекционист с многолетним скажем, понимает как работает медицина изнутри.Но ведь эти дятлы даже если заменят девушку на посту министра, то опять назначат кого-то невменяемого неизвестного идиота, имхо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3961 раз. Подякували: 6088 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 84858687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lestat safonovstanislav і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 678 , 679 , 680

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6797 1513047

ЛОБ П'ят 21 лют, 2020 19:32