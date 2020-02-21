freeze написав:По поводу арбидола. Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол. Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов. А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.
Заметьте, случаев коронавируса не обнаружено в Украине. Значит все излечились
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать?
Если этого юного соросёнка не уволят с должности министра здравоохранения, она явно не обладает никаким объемом знаний по медицине, напомним, что это юрист по образованию, из когорты эффективных менеджеров, то быть проблемам, это точно.
Я хоть и не согласен с реформами Супрун, но та хоть понимала основы медицины, эпидемиологии, профилактики. Тот же доктор Комаровский свободен, его ролики про коронавирус набирают миллионы просмотров, инфекционист с многолетним скажем, понимает как работает медицина изнутри.
Но ведь эти дятлы даже если заменят девушку на посту министра, то опять назначат кого-то невменяемого неизвестного идиота, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
tumos написав:Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку. А селяне и поселковые более рачительные и экономные. Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.
Приставку купить можно. А дальше? постоянно приплачивать за абонплату? еще одна категория льготников?
Т2 (цифра) работает без кодировки как и работал и его, вроде, никто кодировать не собирается. Закодировали только спутниковое вещание.
freeze написав:По поводу арбидола. Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол. Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов. А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.
Поляки сейчас производят трамадол под т.з. Doreta (и не знаю, может, не они одни). Стоит копейки, есть в любой аптеке, правда отпускается по рецепту. Но получить рецепт весьма несложно - выписывают даже терапевты, если пожаловаться на сильную боль, например, от травмы, от которой не помогают безрецептурные НПВС.
freeze а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет.. наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое: 1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов). 2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление.. 3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы 4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..
Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..