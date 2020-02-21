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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:58

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:
  freeze написав:По поводу арбидола.
Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.
Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
нашел и такое :roll: https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/


))) Так абидол это возможно трамадол ?)))

Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов.
А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.

Заметьте, случаев коронавируса не обнаружено в Украине.
Значит все излечились :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:10

Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.
Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:17

  centurionus написав:Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.
Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:20

В южной Корее вчера было зафиксировано 204 зараженных , сегодня уже 433...

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=353053&contSeq=353053&board_id=&gubun=ALL
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:35

  _Mykola_ написав:
  centurionus написав:Зафіксовано випадок інкубаційного періоду в 27 днів.
Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says

https://www.reuters.com/article/uk-china-health-incubation-idUKKCN20G072?taid=5e50daefee23af000132328a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Интересно, а наш МОЗ в курсе, или это надо в фейсбучек Зе команды написать?


Если этого юного соросёнка не уволят с должности министра здравоохранения, она явно не обладает никаким объемом знаний по медицине, напомним, что это юрист по образованию, из когорты эффективных менеджеров, то быть проблемам, это точно.

Я хоть и не согласен с реформами Супрун, но та хоть понимала основы медицины, эпидемиологии, профилактики.
Тот же доктор Комаровский свободен, его ролики про коронавирус набирают миллионы просмотров, инфекционист с многолетним скажем, понимает как работает медицина изнутри.

Но ведь эти дятлы даже если заменят девушку на посту министра, то опять назначат кого-то невменяемого неизвестного идиота, имхо. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:04

  Starikan написав:
  freeze написав:
  tumos написав:Не знаю насколько правильным приравнивать отключение сигнала к его кодированию. Приобретается приставка с карточным устройством и смотрятся ставшими платными каналы.
Это у нас, у части горожан со средними доходами тут всё просто, пошёл купил приставку.
А селяне и поселковые более рачительные и экономные.
Почему бы на месте государства не купить им эти приставки, а не вбухивать деньги в мифический канал для Донбасса.

Приставку купить можно. А дальше? постоянно приплачивать за абонплату? еще одна категория льготников?

Т2 (цифра) работает без кодировки как и работал и его, вроде, никто кодировать не собирается. Закодировали только спутниковое вещание.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:15

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:
  freeze написав:По поводу арбидола.
Вот россияне отрицают, что абидол это арбидол.
Хотя ушлые производители Арбидола уже включили в бумажную версии инструкции, что арбидол в том числе против ОРВИ(грипп, аденовирус, коронавирус, парагрипп и тд)
нашел и такое :roll: https://www.stopfake.org/ru/ostorozhno- ... dol-tozhe/


))) Так абидол это возможно трамадол ?)))

Это хорошо известный в Украине препарат, помню в начале нулевых подходы ко многим украинским аптекам были усеяны пустыми упаковками от трамадола, и люди с явными симптомами коронавируса - воспаленные глаза, тремор рук, горячечное состояние, сразу по выходу из аптек опустошали по упаковке для облегчения симптомов.
А у меня в ближайшей аптеке было объявление - Трамадол отпускается не больше трёх упаковок в одни руки.


Поляки сейчас производят трамадол под т.з. Doreta (и не знаю, может, не они одни). Стоит копейки, есть в любой аптеке, правда отпускается по рецепту. Но получить рецепт весьма несложно - выписывают даже терапевты, если пожаловаться на сильную боль, например, от травмы, от которой не помогают безрецептурные НПВС.

Что касается арбидола - логично, что информация не соответствует действительности. Препарат и в части лечения H1N1 не обладает доказанной эффективность и включен в список т.н. фуфломицинов.
https://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BE%D0%B2

Вот неплохой ВОЗовский обзор по противовирусным препаратам в лечении ОРВИ. Правда, исследования от 2009-го. Самых новых препаратов там нет.
https://www.who.int/csr/resources/publi ... _part2.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 лют, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 людей

З початку епідемічного сезону — 40 людей померло від ускладнень грипу.

https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-ta-grvi-1002%e2%80%931602
Если сейчас в санжарах или еще где куда из Италии или других стран с коронавирусом возвращаются наши кто-то заболеет или умрет вот тогда, наверняка, начнется паника...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:17

freeze
а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет..
наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое:
1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов).
2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление..
3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы
4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..

Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:37

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