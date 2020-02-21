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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов.

Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:03

stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..

Від меншої ціни на газ бюджет точно не наповнюється.))
Доходи бюджету за січень недовиконані на 25%.
Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану. Уряд може лише скорочувати видатки на медицину з такими доходами або недофінансовувати інші статті витрат.
stryzhko
 
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