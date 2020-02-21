vladislavlvov написав:Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов.
Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:03
stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Від меншої ціни на газ бюджет точно не наповнюється.))
Доходи бюджету за січень недовиконані на 25%.
Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану. Уряд може лише скорочувати видатки на медицину з такими доходами або недофінансовувати інші статті витрат.
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