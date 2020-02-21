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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов.

Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:03

stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..

Від меншої ціни на газ бюджет точно не наповнюється.))
Доходи бюджету за січень недовиконані на 25%.
Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану. Уряд може лише скорочувати видатки на медицину з такими доходами або недофінансовувати інші статті витрат.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:29

  safonovstanislav написав:Зображення

Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" ©
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:34

  vladislavlvov написав:freeze
а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет..
наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое:
1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов).
2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление..
3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы
4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..

Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..


Против эпидемии кори в количестве 70 тыс больных (которая, к слову, добралась из Украины аж до США) ничего не делали, а вы хотите, чтобы сейчас подсуетились в связи с появлением в стране вероятно здоровых 90 человек из Уханя?

Военные вирусологи - откуда они у нас? Ну есть, наверняка, в каком-то из военных госпиталей врач-вирусолог со званием подполковник. И что с того? Он сможет организовать грамотный штаб?

О госзаказах я лучше вообще промолчу - вспомните, как индусы в прошлом году присылали нам противодифтерийные сыворотки в качестве гуманитарки. Маски произвести, наверняка, сумеем, но будет ли тратиться на это государство, которое открытых туберкулезников с апреля выгоняет на улицы?..
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