vladislavlvov написав:

а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет..наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое:1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов).2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление..3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..