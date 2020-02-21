vladislavlvov написав:Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов.
Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Запровадити податок на зекономлені кошти населенням?))
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:03
stryzhko
в экономике нафтогаза заложена одна цена а по факту меньше, может я ошибаюсь но эти деньги можно использовать..
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Від меншої ціни на газ бюджет точно не наповнюється.))
Доходи бюджету за січень недовиконані на 25%.
Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану. Уряд може лише скорочувати видатки на медицину з такими доходами або недофінансовувати інші статті витрат.
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:29
Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" ©
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:34
Против эпидемии кори в количестве 70 тыс больных (которая, к слову, добралась из Украины аж до США) ничего не делали, а вы хотите, чтобы сейчас подсуетились в связи с появлением в стране вероятно здоровых 90 человек из Уханя?
Военные вирусологи - откуда они у нас? Ну есть, наверняка, в каком-то из военных госпиталей врач-вирусолог со званием подполковник. И что с того? Он сможет организовать грамотный штаб?
О госзаказах я лучше вообще промолчу - вспомните, как индусы в прошлом году присылали нам противодифтерийные сыворотки в качестве гуманитарки. Маски произвести, наверняка, сумеем, но будет ли тратиться на это государство, которое открытых туберкулезников с апреля выгоняет на улицы?..
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:08
Сейчас вообще никто (а диджитализаторы тем более) не читает "регулярные" сайты.
Только телеграм-каналы (понятия не имею, что это) и соцсети.
Так что имеет смысл.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Китайские пользователи сети подозревают что новый вирус мог прийти из сша . Действительно какая то очень необычная эпидемия гриппа в сша ранее начало и много осложнений . Может не тестировали ?
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:42
Авжеж. Ідея білого расиста Болтона та "яструбів" з Арканзасу. Трамп змусив (в перервах між переговорами з лідером КНР) свою коханку грудьми відгодувати першу партію вірусу.
І те, що мудрі китайці жеруть сирими різних істот-носіїв вірусу, тут ні до чого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дональд Трамп жестко отреагировал на не согласованное с ним решение вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Изначально президент США был согласен на другой вариант, сообщает The Washington Post.
По данным издания, с президентом обсуждалась возможность возвращения в США тех пассажиров, у которых после двух недель карантина тесты на коронавирус дали отрицательный результат. 14 заболевших при этом должны были до полного выздоровления оставаться в Японии. Трамп согласился с этим вариантом, указав, что больные и здоровые пассажиры не должны находиться на борту одного самолета.
Однако позже Государственный департамент и медицинские власти приняли решение, что инфицированные американцы также должны вернуться домой. Трамп об их возвращении узнал уже постфактум. Президент немедленно обзвонил своих советников и указал, что подобные решения не могут приниматься без его согласия. По его словам, такая практика идет вразрез с политикой администрации, пишет WP.
До прилета самолета из Японии в США было 15 зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Еще 31 человек находится под наблюдением — речь идет об американцах, ранее эвакуированных из китайского Уханя.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:52
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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