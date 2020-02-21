Додано: Суб 22 лют, 2020 16:48

Дональд Трамп жестко отреагировал на не согласованное с ним решение вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Изначально президент США был согласен на другой вариант, сообщает The Washington Post.По данным издания, с президентом обсуждалась возможность возвращения в США тех пассажиров, у которых после двух недель карантина тесты на коронавирус дали отрицательный результат. 14 заболевших при этом должны были до полного выздоровления оставаться в Японии. Трамп согласился с этим вариантом, указав, что больные и здоровые пассажиры не должны находиться на борту одного самолета.Однако позже Государственный департамент и медицинские власти приняли решение, что инфицированные американцы также должны вернуться домой. Трамп об их возвращении узнал уже постфактум. Президент немедленно обзвонил своих советников и указал, что подобные решения не могут приниматься без его согласия. По его словам, такая практика идет вразрез с политикой администрации, пишет WP.До прилета самолета из Японии в США было 15 зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Еще 31 человек находится под наблюдением — речь идет об американцах, ранее эвакуированных из китайского Уханя.Подробнее на РБК: