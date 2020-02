Додано: Суб 22 лют, 2020 13:29

safonovstanislav написав:

Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" © Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" ©

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell