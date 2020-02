Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 86878889 Додано: Суб 22 лют, 2020 17:01 centurionus написав: safonovstanislav написав:

Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" © Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" ©

Так может и нет никакого вируса, просто от старости умирают?



Темный рыцарь сегодня отжигает



Передайте кто-нибудь д... замминистра МОЗ Ковалю, что "результаты обследования эвакуированных являются положительными" в переводе на медицинский язык значит, что они больные!



Кретин, "положительные" результаты анализов или осмотров в переводе на нормальный язык значат, что все очень плохо!



Если хочешь сказать, что все хорошо, то говори, что результаты ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ.



Темный рыцарь сегодня отжигаетПередайте кто-нибудь д... замминистра МОЗ Ковалю, что "результаты обследования эвакуированных являются положительными" в переводе на медицинский язык значит, что они больные!Кретин, "положительные" результаты анализов или осмотров в переводе на нормальный язык значат, что все очень плохо!Если хочешь сказать, что все хорошо, то говори, что результаты ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ.Такие дегенераты при власти на всех уровнях у нас впервые за всю историю, б***.‎

Кретин, "положительные" результаты анализов или осмотров в переводе на нормальный язык значат, что все очень плохо!

Не знает он анекдот с бородой:

- Девушка, ну хоть что-нибудь у вас есть положительное?

Не знает он анекдот с бородой:
- Девушка, ну хоть что-нибудь у вас есть положительное?
- Да, реакция Вассермана.

Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?

Повідомлень: 2093 З нами з: 04.03.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:26 stm написав: centurionus написав: Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн. Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь? Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?

Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.

Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями. Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 968 З нами з: 07.10.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:57 centurionus написав: stm написав: centurionus написав: Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн. Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь? Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?

Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.

Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.
Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями.

Больше экспрессии я даже по дип.каналам считаю это хорошим шагом который можно использовать при дальнейших экспортных контрактах, добро не забывается, но Вам и людям называющим других людей какой не понять

