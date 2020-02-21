Додано: Суб 22 лют, 2020 19:40

Израиль сегодня объявил о запрете на въезд всех прилетающих из Южной КореиЯ два дня назад об этом говорил.. Израиль первый, как всегда..говорят уже тожеи за ними следят через городскую систему камер. Собянин об этом упоминал.Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране:"...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."Коронавирус в Италии: уже 50 заражений, за сутки количество выросло более чем в 8 раз.Италия потекла..