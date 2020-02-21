Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?
Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки. Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?
Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки. Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями.
Больше экспрессии я даже по дип.каналам считаю это хорошим шагом который можно использовать при дальнейших экспортных контрактах, добро не забывается, но Вам и людям называющим других людей какой не понять
Израиль сегодня объявил о запрете на въезд всех прилетающих из Южной Кореи
Я два дня назад об этом говорил.. Израиль первый, как всегда.. В Москве говорят уже тоже боле 2,5 тысяч человек на домашнем карантине и за ними следят через городскую систему камер. Собянин об этом упоминал. Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране: "...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."
vladislavlvov написав:Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране: "...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."
Опять вольное применение термина "эпидемия"? В приведенной прямой речи его нет. Так зачем вы ввернули - для красного словца?