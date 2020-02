Додано: Суб 22 лют, 2020 18:11

Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell