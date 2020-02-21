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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87888990>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:01

  centurionus написав:
  safonovstanislav написав:Зображення

Думаю, не можна прямо порівнювати ці цифри. Можливо, раніше матеріал брали у тих, хто вже знаходився в критичному стані, а зараз беруть майже у всіх з підозрою, наприклад. Контагеозність може бути різною. Щоб отримати MERS треба було, можливо, цілуватися з верблюдом. "Не все так однозначно" ©

Так может и нет никакого вируса, просто от старости умирают?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Зображення


Темный рыцарь сегодня отжигает

Передайте кто-нибудь д... замминистра МОЗ Ковалю, что "результаты обследования эвакуированных являются положительными" в переводе на медицинский язык значит, что они больные!

Кретин, "положительные" результаты анализов или осмотров в переводе на нормальный язык значат, что все очень плохо!

Если хочешь сказать, что все хорошо, то говори, что результаты ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ.

Такие дегенераты при власти на всех уровнях у нас впервые за всю историю, б***.‎
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:22

  freeze написав:Кретин, "положительные" результаты анализов или осмотров в переводе на нормальный язык значат, что все очень плохо!

Не знает он анекдот с бородой:
- Девушка, ну хоть что-нибудь у вас есть положительное?
- Да, реакция Вассермана.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:11

Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:17

  centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:26

  stm написав:
  centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?

Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.
Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:57

  centurionus написав:
  stm написав:
  centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.

Ууууу, клиника.... Такой вопрос выдумали... С Вами всё ок? Как ответ, встречный риторический вопрос: Почему вы или я должны не переступать через упавшего на землю человека, а спросить не нужна ли ему помощь?

Ідіот пафосний (мабуть, ...-ка ... -на)? Чому їх не забрали країни, ближчі до них по всіх параметрах? Чому за ящик рому (послу в Китаї) ризикувати здоров'ям "евакуйованих громадян України" і не тільки.
Гуманіст х_v (-ка... -а), дай грошей на лікування дітей тут. Або краще поїдь в Нові Санжари поприбирай за іноземцями.

Больше экспрессии ;) я даже по дип.каналам считаю это хорошим шагом который можно использовать при дальнейших экспортных контрактах, добро не забывается, но Вам и людям называющим других людей какой не понять ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израиль сегодня объявил о запрете на въезд всех прилетающих из Южной Кореи

Я два дня назад об этом говорил.. Израиль первый, как всегда..
В Москве говорят уже тоже боле 2,5 тысяч человек на домашнем карантине и за ними следят через городскую систему камер. Собянин об этом упоминал.
Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране:
"...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."

Коронавирус в Италии: уже 50 заражений, за сутки количество выросло более чем в 8 раз.
Италия потекла..
https://www.unian.net/health/worldnews/ ... 8-raz.html
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 22 лют, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:54

  vladislavlvov написав:Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране:
"...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."


Опять вольное применение термина "эпидемия"? В приведенной прямой речи его нет. Так зачем вы ввернули - для красного словца?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия:
21 февраля - 3 заболевших
22 февраля - 62 заболевших

На сегодня самый крутой разгон
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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