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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:я даже по дип.каналам считаю это хорошим шагом который можно использовать при дальнейших экспортных контрактах, добро не забывается, но Вам и людям называющим других людей какой не понять

Ураження мозку естрогеном? З'їздиш в Гондурас чи Сальвадор (краще з дивною інфекцією) - перевіриш місцевих на доброту. На зворотньому квиткові можна заощадити - не бронювати.
Які контракти?!! На поставки якісного кокаїну до МЗС чи "самому z"? Банани вже є з Еквадору ( :idea: знижка на банани - сумнівно :?: ). Повії у них там свої, метал з Бразилії везуть. Багатійте думкою про контракти...
Не перекручуйте слова інших, як це притаманно базарним бабам. Йшлося не про те, що не слід допомагати (про казахів, чорногорців, норвежців, ізраільтян нічого ж не написано, правда?), а про те, що не створено умов навіть для своїх. Купу людей на забаганку авакяна і ко. привезли в "гуртожиток", з трьох боків якого хати людей; і невисока огорожа там теж з трьох боків, до речі. Чудово, якщо немає заражених (хоча є сумніви, що таких виявлять), і ніхто не захворіє. Але якщо станеться навпаки? Тримати людей там 20 разів по 14-18-28 днів? Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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