Ураження мозку естрогеном? З'їздиш в Гондурас чи Сальвадор (краще з дивною інфекцією) - перевіриш місцевих на доброту. На зворотньому квиткові можна заощадити - не бронювати.
Які контракти?!! На поставки якісного кокаїну до МЗС чи "самому z"? Банани вже є з Еквадору ( знижка на банани - сумнівно ). Повії у них там свої, метал з Бразилії везуть. Багатійте думкою про контракти...
Не перекручуйте слова інших, як це притаманно базарним бабам. Йшлося не про те, що не слід допомагати (про казахів, чорногорців, норвежців, ізраільтян нічого ж не написано, правда?), а про те, що не створено умов навіть для своїх. Купу людей на забаганку авакяна і ко. привезли в "гуртожиток", з трьох боків якого хати людей; і невисока огорожа там теж з трьох боків, до речі. Чудово, якщо немає заражених (хоча є сумніви, що таких виявлять), і ніхто не захворіє. Але якщо станеться навпаки? Тримати людей там 20 разів по 14-18-28 днів? Час покаже.