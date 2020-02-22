stm написав:я даже по дип.каналам считаю это хорошим шагом который можно использовать при дальнейших экспортных контрактах, добро не забывается, но Вам и людям называющим других людей какой не понять
Ураження мозку естрогеном? З'їздиш в Гондурас чи Сальвадор (краще з дивною інфекцією) - перевіриш місцевих на доброту. На зворотньому квиткові можна заощадити - не бронювати. Які контракти?!! На поставки якісного кокаїну до МЗС чи "самому z"? Банани вже є з Еквадору ( знижка на банани - сумнівно ). Повії у них там свої, метал з Бразилії везуть. Багатійте думкою про контракти... Не перекручуйте слова інших, як це притаманно базарним бабам. Йшлося не про те, що не слід допомагати (про казахів, чорногорців, норвежців, ізраільтян нічого ж не написано, правда?), а про те, що не створено умов навіть для своїх. Купу людей на забаганку авакяна і ко. привезли в "гуртожиток", з трьох боків якого хати людей; і невисока огорожа там теж з трьох боків, до речі. Чудово, якщо немає заражених (хоча є сумніви, що таких виявлять), і ніхто не захворіє. Але якщо станеться навпаки? Тримати людей там 20 разів по 14-18-28 днів? Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vladislavlvov написав:Минздрав Ирана сообщил, что эпидемия распространяется по всей стране: "...Основываясь на существующих сообщениях, распространение коронавируса началось в Коме, и в настоящее время достигло нескольких городов... включая Тегеран, Бабол, Арак, Исфахан, Рашт и другие города, и вполне возможно, что она существует во всех городах Ирана..."
Опять вольное применение термина "эпидемия"? В приведенной прямой речи его нет. Так зачем вы ввернули - для красного словца?
Зе-письменництвом займаєтеся? Не підходить визначення:
Українське законодавство визначає: «епідемія — масове поширення інфекційного захворювання серед населення відповідної території за короткий проміжок часу».
? Менше доколупуйтеся до людей (чи пости набиваєте?). Слова "епідемія" (epidemic) майже немає в англомовних джерелах новин. Використовують "outbreak" переважно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Первая мысль - потому что были места в самолёте. Вторая мысль - чтоб заработать, т. к. никто не говорил, что жители других стран эвакуируются безвозмездно за счёт Украины
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Первая мысль - потому что были места в самолёте. Вторая мысль - чтоб заработать, т. к. никто не говорил, что жители других стран эвакуируются безвозмездно за счёт Украины
Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям. Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном! Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)? Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям. Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном! Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)? Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...
Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
centurionus написав:Ніхто з недокерманичів досі не пояснив, чому саме Україна мала забирати громадян країн Латинської Америки (Еквадор, Домінікана, Сальвдор, Гондурас тощо) до себе на карантин. Серед країн, які евакуювали громадян, були Бразилія, Іспанія, Італія (в Аргентині живе дуже багато італійців, до речі) та купа інших країн.
Первая мысль - потому что были места в самолёте. Вторая мысль - чтоб заработать, т. к. никто не говорил, что жители других стран эвакуируются безвозмездно за счёт Украины
Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям. Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном! Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)? Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...
Я Вам отвечаю, специально привезли всех что бы Вы никак не убежали и заразились ))))) массонский заговор против centurionus, так что абсолютно все дипломаты, абсолютно всех стран (иначе не вылететь из Китая сейчас без поддержки дип миссии) специально разработали этот план по вашему обезвреживанию, то-то вы так суетитесь )))))
centurionus написав:Менше доколупуйтеся до людей (чи пости набиваєте?). Слова "епідемія" (epidemic) майже немає в англомовних джерелах новин. Використовують "outbreak" переважно.
Его там почти нет, потому что эпидемии почти нигде нет - только в провинции Хубей, причем даже не всей! Так что следуйте и вы культуре подачи информации, и не разбрасывайтесь громкими словами! А еще не навешивайте глупые политические ярлыки!