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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:15

  lapay написав:
  centurionus написав:Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося :!: . Принаймні так сказали латиноамериканцям.
Заробити? :roll: Кому? Послу хіба що. :idea: Кокаїном! :shock:
Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)?
Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...

Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.

Звичайно. Про це вище писав. Але з'явилися тут у добродія думки, що нам хтось заплатить. Аби позов не подали, якщо щось з ними трапиться (за невдалу "евакуацію").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:1 подозрение на вирус в Польше


Недолго осталось.
У меня почему то уверенность, что у нас полная неготовность встретить гостя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:23

  Вкладчик1234 написав:1 подозрение на вирус в Польше

Бува, не у заробітчанина з Нових Санжар? :shock:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:30

  centurionus написав:Не видумуйте реальність. Слова outbreak ("спалах", скажімо) та epidemic - синоніми. Epidemic - більш науково. Для розвіювання сумнівів - стаття з The Lancet, де використовують обидва слова як синоніми:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30076-1/fulltext
*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.


Я уже понял, что ты мастер google search по словам :mrgreen: Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.

PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься!
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