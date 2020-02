Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 88899091 Додано: Суб 22 лют, 2020 22:15 lapay написав: centurionus написав: Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям.

Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном!

Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)?

Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося. Принаймні так сказали латиноамериканцям.Заробити?Кому? Послу хіба що.Кокаїном!Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)?Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...

Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.

Звичайно. Про це вище писав. Але з'явилися тут у добродія думки, що нам хтось заплатить. Аби позов не подали, якщо щось з ними трапиться (за невдалу "евакуацію").

Вкладчик1234 написав: 1 подозрение на вирус в Польше

Недолго осталось.

У меня почему то уверенность, что у нас полная неготовность встретить гостя.



Недолго осталось.

Вкладчик1234 написав: 1 подозрение на вирус в Польше

Недолго осталось.

У меня почему то уверенность, что у нас полная неготовность встретить гостя.

Бува, не у заробітчанина з Нових Санжар?

centurionus написав: Не видумуйте реальність. Слова outbreak ("спалах", скажімо) та epidemic - синоніми. Epidemic - більш науково. Для розвіювання сумнівів - стаття з The Lancet, де використовують обидва слова як синоніми:

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30076-1/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30076-1/fulltext

*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є. Не видумуйте реальність. Слова("спалах", скажімо) та. Epidemic - більш науково. Для розвіювання сумнівів - стаття з The Lancet, де використовують обидва слова як синоніми:*"Радио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.



Я уже понял, что ты мастер google search по словам Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.



PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься! Я уже понял, что ты мастер google search по словамПрочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно -используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития,- в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься! zРадио

