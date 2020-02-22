centurionus написав:Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям. Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном! Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)? Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...
Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.
Звичайно. Про це вище писав. Але з'явилися тут у добродія думки, що нам хтось заплатить. Аби позов не подали, якщо щось з ними трапиться (за невдалу "евакуацію").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Я уже понял, что ты мастер google search по словам Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.
PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься!