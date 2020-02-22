centurionus написав:Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося . Принаймні так сказали латиноамериканцям. Заробити? Кому? Послу хіба що. Кокаїном! Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)? Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...
Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.
Звичайно. Про це вище писав. Але з'явилися тут у добродія думки, що нам хтось заплатить. Аби позов не подали, якщо щось з ними трапиться (за невдалу "евакуацію").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Я уже понял, что ты мастер google search по словам Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.
PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься!
Готовы в стране не готовы.. Сейчас стоит вопрос по другому.. в час х будет как в Италии и ЮЖ Корее..1, 5, 20..50 ..инфицированных и дальше будет в лучшем случае в арифметической прогрессии.. В момент первого больного нужно иметь все запасы продуктов, лекарств,средств защиты, средств обезораживания, на период пару месяцев для вас и ваших близких и родных. Кто не успел то опоздал. У нас не будут развозить продукты роботами с записками температуры сборщиков еды..будет введен жёсткий карантин ибо других вариантов борьбы нет. Никто в этом случае о вас лично думать не будет.. возможно сильно вырастет преступность..однозначно средств реанимации для всех не хватит.. Воды бутылированной кстати тоже не мешало иметь запас.. работа в тот момент тоже не в приоритете..любое руководство по опыту Китая через неделю всех отправит в неоплачиваемый отпуск..ибо непонятно когда все это закончится.. Какие вот только лекарства стоит иметь в запасе для профилактики и лечения не знаю. Кто что посоветует кроме фуфломецинов ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 22 лют, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Я уже понял, что ты мастер google search по словам Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" ЧАВО? Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" ЧАВО? Уханя/Хубея.
ЗЕнавці англійської in town Фантастично. А як тобі таке, Ілон Маск:
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl) adj. 1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza. 2. Widely prevalent: epidemic discontent. n. 1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely. 2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.
vladislavlvov написав:Готовы в стране не готовы.. Сейчас стоит вопрос по другому.. в час х будет как в Италии и ЮЖ Корее..1, 5, 20..50 ..инфицированных и дальше будет в лучшем случае в арифметической прогрессии.. В момент первого больного нужно иметь все запасы продуктов, лекарств,средств защиты, средств обезораживания, на период пару месяцев для вас и ваших близких и родных. Кто не успел то опоздал. У нас не будут развозить продукты роботами с записками температуры сборщиков еды..будет введен жёсткий карантин ибо других вариантов борьбы нет. Никто в этом случае о вас лично думать не будет.. возможно сильно вырастет преступность..однозначно средств реанимации для всех не хватит..
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена количеством случаев коронавируса COVID-19, которые не имеют четкой эпидемиологической связи https://korrespondent.net/world/4196649 ... vyrusa-voz Сейчас вообще никто точно не может ничего сказать. И учитывая, что уже инкубационный период 27 дней.. Трудно представить сколько азиатов по всему миру путешествуют.. + с лайнера того по всем странам уже забрали пассажиров. Америкосы и инфицированных в том числе. Поэтому шухер огромный уже произошел .. Как бы этот вирус не стал триггером огромного мирового экономического кризиса, которого так все ждали в 2019-2020.
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl) adj. 1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza. 2. Widely prevalent: epidemic discontent. n. 1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely. 2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl) adj. 1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza. 2. Widely prevalent: epidemic discontent. n. 1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely. 2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.
А пока мнительные и податливые нагоняют все больше и больше жути, продолжаю следить за статистикой активности заболевания. 4 полных дня (с учетом завершения 21-го февраля в Китае) наблюдаем осторожный оптимизм.
Текущий пик заболеваемости пришелся на 17-е февраля, после чего 4-й день подряд снижается. Будем надеяться, что он же останется и финальным пиком.