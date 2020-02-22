Додано: Суб 22 лют, 2020 22:40

Готовы в стране не готовы.. Сейчас стоит вопрос по другому.. в час х будет как в Италии и ЮЖ Корее..1, 5, 20..50 ..инфицированных и дальше будет в лучшем случае в арифметической прогрессии..

В момент первого больного нужно иметь все запасы продуктов, лекарств,средств защиты, средств обезораживания, на период пару месяцев для вас и ваших близких и родных.

Кто не успел то опоздал. У нас не будут развозить продукты роботами с записками температуры сборщиков еды..будет введен жёсткий карантин ибо других вариантов борьбы нет. Никто в этом случае о вас лично думать не будет.. возможно сильно вырастет преступность..однозначно средств реанимации для всех не хватит..

Воды бутылированной кстати тоже не мешало иметь запас.. работа в тот момент тоже не в приоритете..любое руководство по опыту Китая через неделю всех отправит в неоплачиваемый отпуск..ибо непонятно когда все это закончится..

Какие вот только лекарства стоит иметь в запасе для профилактики и лечения не знаю. Кто что посоветует кроме фуфломецинов ..