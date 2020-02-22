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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:15

  lapay написав:
  centurionus написав:Звичайно, в літаках інших країн місць не знайшлося :!: . Принаймні так сказали латиноамериканцям.
Заробити? :roll: Кому? Послу хіба що. :idea: Кокаїном! :shock:
Якби там хтось платив офіційно - про це вже б піарщики пищали з усіх прасок. Серйозно вважаєте, що за посадку в Алма-Ати для двох казахів заплатили/заплатять (особисто думаю, ще й рахунок виставлять за обслуговування аеропорту, за що врешті заплатять з держбюджету неньки)?
Посольство Ізраїля хоч офіційно подякувало (про компенсації жодного слова, до речі, йшлося тільки про "безкоштовну" дружбу). А могли б "друзі" і тест-систем прислати...

Не знаю точно, але, схоже, це загальноприйнята практика - при НП допомагати іншим громадянам, якщо є вільні місця, при евакуації. Сьогодні ми їм допомогли, завтра вони нам. Не треба з цього робити проблему, бо не це головне, а те, як була організована евакуація, і чи потрібно було її взагалі проводити, якщо не можемо нормально організувати.

Звичайно. Про це вище писав. Але з'явилися тут у добродія думки, що нам хтось заплатить. Аби позов не подали, якщо щось з ними трапиться (за невдалу "евакуацію").
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:1 подозрение на вирус в Польше


Недолго осталось.
У меня почему то уверенность, что у нас полная неготовность встретить гостя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:23

  Вкладчик1234 написав:1 подозрение на вирус в Польше

Бува, не у заробітчанина з Нових Санжар? :shock:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:30

  centurionus написав:Не видумуйте реальність. Слова outbreak ("спалах", скажімо) та epidemic - синоніми. Epidemic - більш науково. Для розвіювання сумнівів - стаття з The Lancet, де використовують обидва слова як синоніми:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30076-1/fulltext
*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.


Я уже понял, что ты мастер google search по словам :mrgreen: Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" Уханя/Хубея.

PS: повторяю еще раз - бросай приплетать политику там, где ее нет! Шкваришься!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:40

Готовы в стране не готовы.. Сейчас стоит вопрос по другому.. в час х будет как в Италии и ЮЖ Корее..1, 5, 20..50 ..инфицированных и дальше будет в лучшем случае в арифметической прогрессии..
В момент первого больного нужно иметь все запасы продуктов, лекарств,средств защиты, средств обезораживания, на период пару месяцев для вас и ваших близких и родных.
Кто не успел то опоздал. У нас не будут развозить продукты роботами с записками температуры сборщиков еды..будет введен жёсткий карантин ибо других вариантов борьбы нет. Никто в этом случае о вас лично думать не будет.. возможно сильно вырастет преступность..однозначно средств реанимации для всех не хватит..
Воды бутылированной кстати тоже не мешало иметь запас.. работа в тот момент тоже не в приоритете..любое руководство по опыту Китая через неделю всех отправит в неоплачиваемый отпуск..ибо непонятно когда все это закончится..
Какие вот только лекарства стоит иметь в запасе для профилактики и лечения не знаю. Кто что посоветует кроме фуфломецинов ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 22 лют, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:45

  zРадио написав:
  centurionus написав:Не видумуйте реальність. Слова outbreak ("спалах", скажімо) та epidemic - синоніми. Epidemic - більш науково. Для розвіювання сумнівів - стаття з The Lancet, де використовують обидва слова як синоніми:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30076-1/fulltext
*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.


Я уже понял, что ты мастер google search по словам :mrgreen: Прочитал бы еще саму статью, было бы совсем прекрасно - epidemic (эпидемия) используется в контексте "позднего" ЧАВО? Уханя/Хубея, а также при описании рисков развития, outbreak (вспышка) - в контексте остальных территорий и "раннего" ЧАВО? Уханя/Хубея.

ЗЕнавці англійської in town :lol: Фантастично. А як тобі таке, Ілон Маск:
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl)
adj.
1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza.
2. Widely prevalent: epidemic discontent.
n.
1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely.
2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.

Рекомендую:
https://www.thefreedictionary.com/epidemic
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:53

  vladislavlvov написав:Готовы в стране не готовы.. Сейчас стоит вопрос по другому.. в час х будет как в Италии и ЮЖ Корее..1, 5, 20..50 ..инфицированных и дальше будет в лучшем случае в арифметической прогрессии..
В момент первого больного нужно иметь все запасы продуктов, лекарств,средств защиты, средств обезораживания, на период пару месяцев для вас и ваших близких и родных.
Кто не успел то опоздал. У нас не будут развозить продукты роботами с записками температуры сборщиков еды..будет введен жёсткий карантин ибо других вариантов борьбы нет. Никто в этом случае о вас лично думать не будет.. возможно сильно вырастет преступность..однозначно средств реанимации для всех не хватит..

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена количеством случаев коронавируса COVID-19, которые не имеют четкой эпидемиологической связи
https://korrespondent.net/world/4196649 ... vyrusa-voz
Сейчас вообще никто точно не может ничего сказать.
И учитывая, что уже инкубационный период 27 дней..
Трудно представить сколько азиатов по всему миру путешествуют..
+ с лайнера того по всем странам уже забрали пассажиров.
Америкосы и инфицированных в том числе.
Поэтому шухер огромный уже произошел .. Как бы этот вирус не стал триггером огромного мирового экономического кризиса, которого так все ждали в 2019-2020.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:55

  centurionus написав:
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl)
adj.
1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza.
2. Widely prevalent: epidemic discontent.
n.
1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely.
2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.

Рекомендую:
https://www.thefreedictionary.com/epidemic


ВОЗ-овскую терминологию давай, ВОЗ-овскую! А не художественно-литературную...

И глядя, как у тебя пригорает, не могу не задать вопрос - каким из противовирусных фуфломицинов торгуешь? :lol: Или ты вообще гомеопат, впаривающий сахарные шарики? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:02

  zРадио написав:
  centurionus написав:
ep·i·dem·ic (ĕp′ĭ-dĕm′ĭk) also ep·i·dem·i·cal (-ĭ-kəl)
adj.
1. Spreading rapidly and extensively by infection and affecting many individuals in an area or a population at the same time: an epidemic outbreak of influenza.
2. Widely prevalent: epidemic discontent.
n.
1. An outbreak of a contagious disease that spreads rapidly and widely.
2. A rapid spread, growth, or development: an unemployment epidemic.

Рекомендую:
https://www.thefreedictionary.com/epidemic


ВОЗ-овскую терминологию давай, ВОЗ-овскую! А не художественно-литературную...

И глядя, как у тебя пригорает, не могу не задать вопрос - каким из противовирусных фуфломицинов торгуешь? :lol: Или ты вообще гомеопат, впаривающий сахарные шарики? :mrgreen:

Тут на форумі є шановний фахівець-мозкоправ. Тобі до нього з твоїми питаннями. Все буде добре. :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:12

А пока мнительные и податливые нагоняют все больше и больше жути, продолжаю следить за статистикой активности заболевания. 4 полных дня (с учетом завершения 21-го февраля в Китае) наблюдаем осторожный оптимизм.

Текущий пик заболеваемости пришелся на 17-е февраля, после чего 4-й день подряд снижается. Будем надеяться, что он же останется и финальным пиком.

https://www.worldometers.info/coronavir ... tive-casesЗображення
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