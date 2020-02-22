Яке Зе?!! Зомбі Радіо!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:15
Яке Зе?!! Зомбі Радіо!
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:23
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:23
Зе- та зомбі... Схоже по суті.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Глава ВОЗ не добавил оптимизма:
Окно возможностей по противодействию вирусу может скоро закрыться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:26
Не переймайся так. Прийдуть і до тебе вони з версіями COVID-19. Краще не клич до закінчення карантину.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:32
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Якщо в туалет в масці ходити, і з будинку по перепустці, раз в тиждень, по продукти, то так, можна задавити карантином. Тільки не всі китайці, лайнер це наочно продемонстрував, як з одного китайця захворіло 10% пасажирів, і далі б хворіли, якби не позабирали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:48
Дійсно, від твого "общєства" варто ізолювати всіх здорових. Не забудь прийняти пігулки на ніч.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 23 лют, 2020 00:05
Лайнер - это очень закрытое пространство с единой системой вентиляции. Неудивительно, что там вспыхнула локальная эпидемия. И с "привычными" патогенами ОРВИ было бы то же самое.
Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам.
А вообще я не преследую целью переубедить кого-то из здешних паникеров - скорее стараюсь хоть немного сбалансировать для читателей явно искаженную в сторону зрады информацию.
Кто предпочитает страховаться всем, чем только можно - да бога ради. Но не нужно этот выбор навязывать остальным. Держим нос по ветру и руку на пульсе...
|