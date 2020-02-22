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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:15

  centurionus написав:*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.

Яке Зе?!! Зомбі Радіо!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:23

  Slx написав:
  centurionus написав:*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.

Яке Зе?!! Зомбі Радіо!


Кто там еще с Санжар - давайте сразу все версии :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:23

  Slx написав:
  centurionus написав:*"zРадио" - z тут не Зе-? Подумав чомусь, що якийсь зв'язок є.

Яке Зе?!! Зомбі Радіо!

Зе- та зомбі... Схоже по суті. :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава ВОЗ не добавил оптимизма:
Окно возможностей по противодействию вирусу может скоро закрыться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:26

  zРадио написав:Кто там еще с Санжар - давайте сразу все версии

Не переймайся так. Прийдуть і до тебе вони з версіями COVID-19. Краще не клич до закінчення карантину.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:32

  centurionus написав:
  zРадио написав:Кто там еще с Санжар - давайте сразу все версии

Не переймайся так. Прийдуть і до тебе вони з версіями COVID-19. Краще не клич до закінчення карантину.


А я и не на карантине. А вот тебя не помешало бы изолировать от общества :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Текущий пик заболеваемости пришелся на 17-е февраля, после чего 4-й день подряд снижается. Будем надеяться, что он же останется и финальным пиком.

Якщо в туалет в масці ходити, і з будинку по перепустці, раз в тиждень, по продукти, то так, можна задавити карантином. Тільки не всі китайці, лайнер це наочно продемонстрував, як з одного китайця захворіло 10% пасажирів, і далі б хворіли, якби не позабирали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:48

  zРадио написав:
  centurionus написав:
  zРадио написав:Кто там еще с Санжар - давайте сразу все версии

Не переймайся так. Прийдуть і до тебе вони з версіями COVID-19. Краще не клич до закінчення карантину.


А я и не на карантине. А вот тебя не помешало бы изолировать от общества :mrgreen:

Дійсно, від твого "общєства" варто ізолювати всіх здорових. :wink: Не забудь прийняти пігулки на ніч.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:05

  lapay написав: лайнер це наочно продемонстрував, як з одного китайця захворіло 10% пасажирів, і далі б хворіли, якби не позабирали.


Лайнер - это очень закрытое пространство с единой системой вентиляции. Неудивительно, что там вспыхнула локальная эпидемия. И с "привычными" патогенами ОРВИ было бы то же самое.

Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам.

А вообще я не преследую целью переубедить кого-то из здешних паникеров - скорее стараюсь хоть немного сбалансировать для читателей явно искаженную в сторону зрады информацию.

Кто предпочитает страховаться всем, чем только можно - да бога ради. Но не нужно этот выбор навязывать остальным. Уже ведь был у нас "кризис" со свиным гриппом, ничем особенным, кроме обогащения фармацевтов за счет простого люда, не закончившимся. Держим нос по ветру и руку на пульсе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22

  Replay написав:
centurionus Повторюю: там немає умов для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умов для карантину?

Якi треба суперумови для карантину?
Золотий унiтаз? :D

Сортирний зе-гумор? Браво. Вам стоячи аплодують зе-маси. Згадайте ще про рояль для гри причандалами для прибулих. Ги-ги.
Лише в зе-мозку це виглядає як зЕааааа-клад для карантину. З боку лісу (за камерою) забора немає. Зображення
P.S.
zРадио
Які мапи ти дивився, що не побачив житлових будинків? :roll: З СБУ на мосту :shock:
Будинки житлові видно добре тобі? До них доплюнути можна з гуртожитку при бажанні.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 23 лют, 2020 00:29, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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