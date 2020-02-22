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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 90919293 Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам. Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам.

Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні. Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10021 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 01:04 lapay написав: Хіба половина - це мало?

Хіба половина - це мало?



Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.



lapay написав: Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%.

Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%.



Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.



https://www.worldometers.info/coronavir ... eath-rate/



И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".



Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз... Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз... zРадио

Повідомлень: 4997 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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