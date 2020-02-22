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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам.

Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:04

  lapay написав:Хіба половина - це мало?


Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.

  lapay написав:Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%.


Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.

https://www.worldometers.info/coronavir ... eath-rate/

И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".

Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз...
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 05:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.
vladislavlvov
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