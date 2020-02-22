Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 01:04
Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.
Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.
И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".
Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз...
Додано: Нед 23 лют, 2020 05:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:17
Там, випадково, Ново Санжарітто немає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В нас не буде таких драконівських карантинних заходів, як в Хубеї, і виконувати наші по..стичні люди їх не будуть. Тому 100-200к українців, захворівших на COVID-19 - це дуже, дуже оптимістичний прогноз. Єдина надія, що до того часу вірус ослабне, через мутації, перезаражаючи людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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