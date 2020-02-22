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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Тут многие в припадках страха забывают, что когда коллега начихал на работе, или ребенок - в школе, через неделю половины не будет ни там, ни там. Пойдут лечиться по домам, или стационарам.

Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:04

  lapay написав:Хіба половина - це мало?


Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.

  lapay написав:Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%.


Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.

https://www.worldometers.info/coronavir ... eath-rate/

И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".

Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 05:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:17

  vladislavlvov написав:Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.

Там, випадково, Ново Санжарітто немає? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".

В нас не буде таких драконівських карантинних заходів, як в Хубеї, і виконувати наші по..стичні люди їх не будуть. Тому 100-200к українців, захворівших на COVID-19 - це дуже, дуже оптимістичний прогноз. Єдина надія, що до того часу вірус ослабне, через мутації, перезаражаючи людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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