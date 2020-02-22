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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:57

Проблема в другом - проблема пока в неясности.
И главнейшая неясность - это вырабатывается ли иммунитет после заболевания, если вырабатывается, то на какой период.
Потому что в случае худшего прогноза по выработке иммунитета жизнь на Земле изменится ментально.
Смертность 80+ - 15 процентов
Смертность 70-79 - 8 процентов
Смертность 60-69 - 3,6 процента
Смертность младше 50 - жалкие доли процента.

Понятно, что эти сведения могут корректироваться, более того понятно, что дедуля 80+ переболевший коронавирусом и попавший в счастливые 85 процентов, вряд ли переживёт повторное заражение коронавирусом в этом же сезоне, потому что лёгкие и так будут крайне ослабленные в результате первого заболевания.

Так за пару лет количество людей 80+ может уменьшится кардинально. А это изменения психологии всех людей.

Но надеемся, что соберётся большая семерка или двадцатка, вбухают десятки миллиардов долларов на поиски разрешения проблемы, подключатся Гейтсы, Баффеты, Цукерберги и тд, вместо бросания денег на якобы проблемы потепления или похолодания, и всё будет пучком :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Ну и, наконец, объективная оценка масштабов возможной эпидемии - корь в 2018-м, при которой государство палец о палец не ударило, ограничилась количеством больных в 70 тыс. Это при том, что корь горазо более заразна, чем коронавирус, а процент вакцинированных незадолго до вспышки снижался ниже 30%...

Хто більш заразний, ще питання, а старше покоління добре вакциноване, тому, в основному, хворіли молодь і діти. Помножити 70к на 3 (середній відсоток вакцинації >70%) і отримаєш 200к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/KCob4Lj69hQ
Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:30

  stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ
Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину ;)

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.
Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.
Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"

Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"

Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:32

Юмористы из Charlie Hebdo как всегда жестко про Новые Санжары

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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:34

Х-сос Комаров мне особенно понравился фразой "У вас же нету ВЕРЫ! НЕТ ВЕРЫ! ВЕРЫ НЕТ!". Не постеснялся бы спросить - веры в кого?!! МОЗ?! У меня есть мозги, чтобы им не верить.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:39

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ
Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину ;)

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.
Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.
Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"

Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"

Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"

В эпоху ВПН не возможно давать только идеологически правильную информацию. Даже Сорос притих что Си не справляется ;) остальные провинции потихоньку оживают. Большие заводы так же используют кьюар коды для контроля работников и даже привозят своих работников из других провинций самолётами, помещают в карантин и опять разрешают арбайтен. Китай потихоньку оживает - это неоспоримый факт даже приверженцами США... Японии, Южной Корее, Италии только предстоит нащупать эту борьбу. А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:44

  stm написав:А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит


И Южной Кореи. Там ситуация развивается пока аналогично уханьской, только с разрывом в месяц.
Я думаю, что подавляющее большинство производств в мире использует детали, сырье и тд из этих двух стран.

Возможно Юж.Корея выкарабкается быстрее, всё-таки есть какой-то опыт.
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